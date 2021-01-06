頭前溪流域、石Ⅱ今年一期作停灌 竹縣停灌區4810公頃

因應水情嚴峻，新竹縣今年一期作停灌範圍為頭前溪流域灌區包含竹北市、竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉等，面積約3375公頃，以及屬石Ⅱ灌區的新豐、湖口鄉部分區域約1435公頃，1月7日起至1月26日，實際耕作者可至農委會農田水利署新竹管理處及石門管理處各工作站申辦相關補償。

新竹縣政府農業處表示，2020年無颱風侵台，降雨量為歷史平均值2至6成，因應56年來最嚴峻的水情，旱災中央災害應變中心分別於去年底及今年初陸續決定台中、苗栗、新竹及桃園地區水庫灌區5萬6千公頃農田今年第一期作實施停灌。

農業處指出，新竹縣新豐鄉及湖口鄉的農田有7174公頃，已在109年度參與水資源競用區第一期作休耕轉作及第二期作停灌，基於公平原則，今年一期作將優先予以供灌。農田水利署將積極運用埤塘水源、透過抽取溪水及區域排水、精密配水、加強灌溉管理等措施，期能順利完成該區域一期作灌溉。

公告停灌範圍內的實際耕作者申請補償有兩種方案，農民可擇一申報。第一種為不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3 萬元；第二種是不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2 萬元。

停灌區內的農民可在受理申報期間，攜帶並填寫身份證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書等相關文件，到各工作站申辦；新竹管理處也會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。

另外，農委會針對此次受停灌影響的育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，也有相關救助措施；倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。