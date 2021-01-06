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親慈及時送暖 橫山獨居老人多了棉被、白米好過冬

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山鄉今天有民間慈善團體舉辦寒冬送暖活動，希望能拋磚引玉讓更多人加入公益慈善。圖／鄉公所提供
橫山鄉今天有民間慈善團體舉辦寒冬送暖活動，希望能拋磚引玉讓更多人加入公益慈善。圖／鄉公所提供

新竹縣橫山鄉今天上午舉辦一場寒冬送暖活動，由親慈慈善會捐贈600斤白米與30件棉被，希望讓橫山鄉的30名弱勢獨居老人能在寒流來襲的冬日能感受社會溫暖。親慈慈善會理事黃俐荃表示，送暖活動已經在全台持續10多年，希望能拋磚引玉，讓更多人加入公益慈善的行列。

橫山鄉長張志弘就表示，近日寒流又將來襲，橫山鄉位處雪山山脈山腳，鄉內又有許多弱勢、老年家庭，因此寒冬送暖的活動對於需要幫助的居民來說非常及時，鄉公所在收到民間團體有意要捐贈物資時，馬上就列出名單，讓物資能送到真正需要的民眾身上。

主辦送暖活動的親慈慈善會、理事黃俐荃則說，慈善會一直以來就默默在推行急難救助的行動，這次的捐贈活動是希望能幫助獨居老人，送出每人20斤白米及厚棉被1件，讓獨居者即便沒有家人在身旁照顧，也能感受到社會滿滿的溫暖，更希望能因此拋磚引玉，讓更多人從事公益。

新竹縣新住民關懷協會理事長范綱煒則表示，協會在新竹縣深根多年，這次受親慈慈善會請託，引介地方上需要幫助的弱勢家庭，立刻就透過鄉公所資源，找到30名獨居老人，要讓愛心送出去，期待收到物資的弱勢家庭，能在寒流來襲的季節安心度日，未來也會幫助更多需要幫助的家庭。

橫山鄉今天有民間慈善團體舉辦寒冬送暖活動，希望能拋磚引玉讓更多人加入公益慈善。圖／鄉公所提供
橫山鄉今天有民間慈善團體舉辦寒冬送暖活動，希望能拋磚引玉讓更多人加入公益慈善。圖／鄉公所提供

獨居老人 新竹 寒流

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