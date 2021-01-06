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桃園防疫旅館近全滿 桃園拚春節前找百間房

中央社 / 桃園6日電

農曆年節將近帶來返國潮，防疫旅館量能吃緊。桃園市觀旅局今天表示，除夕夜的前兩週防疫旅館住房近全滿，需求壓力大，桃園因有桃園機場，不能只限市民住，盼再增加260個房間。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評今天在市政會議上表示，以除夕夜往前推算15天，1月20日至24日，居家檢疫的訂房率已達九成六，「幾乎滿了」，可說防疫旅館需求壓力很大。

楊勝評表示，桃園目前有19家防疫旅館、1988個房間，已積極找新的旅館加入防疫旅館陣容，明天可以到20家、2023個房間，「但還是不夠」，盼能再找4家，增加至少260個房間。

楊勝評說，桃園的防疫旅館雖然以桃園市民為優先，但因為是桃園機場所在地，不能以桃園市民為限，離島的居民也需幫忙處裡，他也說，許多企業的幹部宿舍也符合防疫需求，若可以提供作為檢疫需要，能減低桃園防疫旅館的需求壓力。

由於各縣市防疫旅館也因春節面臨滿載問題，台北市在昨天宣布11日至28日僅讓台北市民入住；桃園市長鄭文燦今天會後接受媒體聯訪時表示，桃園因為有機場所以不太可能禁止，且離島的居民也要隔離完才能飛回離島，因此都要住在桃園，光是昨天就有6名金門籍市民入住，但仍會以桃園市民為優先。

新冠肺炎 防疫旅館 居家檢疫 鄭文燦

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