六都唯一 桃市府社會局掛牌成立新住民事務科

桃園市新住民人口達6萬2983人，是全國第4多，桃園市政府社會局今天率六都之先，在桃園新住民文化會館掛牌成立新住民事務科，統籌各局處新住民相關業務及資源，協助新住民在桃園生活，特別的是，新住民事務科也聘請4名新住民同仁，還有50名精熟東南亞語言的通譯人員，提供新住民朋友母語諮詢服務，打造新住民友善城市。

依據內政部移民署統計，截至2020年11月桃園市新住民人口達6萬2983人，占全國56萬名新住民中11％，位居全國第4高，僅次於台北、高雄、新北，國籍分布以中國籍最多，比例62%，其他國籍約占38%，又以越南籍人數最多，其次為印尼籍及泰國籍。

市長鄭文燦、內政部移民署副署長鐘景琨、立委湯蕙禎與市府社會局長鄭貴華等人今天出席新住民事務科掛牌活動。鄭文燦說，桃園新住民及外籍移工人數眾多，市府陸續完成新住民聯合服務中心、新住民文化會館、北區新住民學習中心等設施，年底也將於中壢成立新住民培力中心，新住民事務科掛牌象徵桃園新住民業務邁入新階段。

新住民事務科1年單位預算3100萬元，共20名員工含7名正式人力、約聘人員9人、臨時人員1人、假日計時人員2人、業務助理1人，其中有2名越南、1名印尼新住民與1名陸籍新二代，還有50名精熟越南、印尼、泰國、馬來西亞及緬甸等語系的通譯人員。

鐘景琨肯定，桃園市政府對新住民的照顧不遺餘力，移民署2019年辦理新住民照顧服務績效成果考核，桃園市獲得績優殊榮，成績優異。內政部目前設有新住民發展基金，歡迎各縣市政府積極提出與新住民照顧相關計畫，攜手服務所有的新住民朋友。