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竹縣忠孝國中社區共讀站揭牌 文青風格受學生青睞

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
嶄新的文橋苑走誠品、文青風格，以大地色系為基底，利用自然光線配合環景綠意，受到學生青睞。記者陳斯穎／攝影
嶄新的文橋苑走誠品、文青風格，以大地色系為基底，利用自然光線配合環景綠意，受到學生青睞。記者陳斯穎／攝影

新竹縣忠孝國中原圖書館經歷半年整修，今天正式以「文橋苑」為名揭牌，除了成為學生的閱讀天地外，課後及周六上午也開放社區居民入內閱讀，嶄新的文橋苑走誠品、文青風格，以大地色系為基底，利用自然光線配合環景綠意，受到學生青睞。

教育處副處長蔡淑貞表示，忠孝國中2017年申請教育部「學校社區共讀站」計畫1.0，獲中央補助200萬元、縣款80萬、家長會捐款21萬共301萬經費，將原本圖書館，改建為社區共讀站，目前新竹縣共有26座社區共讀站，選址均以鄰近校門、社區為主，未來還有前瞻「學校社區共讀站」計畫2.0，縣府將全力協助各校爭取，期盼讓全縣學校都有共讀站，提升讀書風氣。

校長周武昌表示，學校圖書館連續多年成為學生票選「我最愛的校園角落」頭銜，校內耕耘閱讀教育已久，曾獲得閱讀磐石獎肯定，更透過閱讀馬拉松，鼓勵學生多加閱讀，校內也有閱讀月刊，記錄學生的成長。

學校圖書館進一步成為社區的「共讀中心」，讓學校圖書資源與社區共享，並命名為「文橋苑」，寓意為「文字乃通往世界與夢想的橋梁」，目前館藏約有2.4萬圖書，除了平日上課時間提供師生使用外，課後的下午4點至5點15分、周六上午9點至12點，對外開放給社區居民共讀，一起享受閱讀的快樂，將來必定能成為忠孝社區最核心的文教重心。

新竹縣忠孝國中原圖書館經歷半年整修，今天正式以「文橋苑」為名揭牌。記者陳斯穎／攝影
新竹縣忠孝國中原圖書館經歷半年整修，今天正式以「文橋苑」為名揭牌。記者陳斯穎／攝影

圖書館 新竹 教育部

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