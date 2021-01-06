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竹市長青學苑環境大改造 銀髮族開心小農場
新竹市新竹公園與假日花市旁的長青學苑過去環境陰暗雜亂，市府推動周邊環境改善工程，包括將溝渠變草皮、無障礙設施、廁所升級、開闢小農園，今天啟用，市長林智堅說，長青學苑每學期招生達2600人、每天有800名長輩來上課，改造可以串聯新竹公園各項新設施，長者可以此打槌球、進修各種課程，活到老、學到老。
市府城市行銷處指出，長青學苑過去廁所空間不敷使用，許多欄杆老舊壞損，山水造景陰暗雜亂，農園缺乏整體規畫，因此推動改造工程，包括新建1間廁所，更換圍籬、拆除山水造景，並將原本髒亂且高低落差大的溝渠，覆蓋植披變身綠蔭廊道，讓長青學苑周邊變得明亮，提供良好的步行動線和出入口。
城銷處指出，長青學苑旁開闢1處小農園，讓長輩閒暇之餘可以來種菜，也重整建物外露管線等設施，串聯長青學苑與市立動物園、體育場、孔廟廣場和新竹公園，全方面提升周邊環境，使學苑長輩與市民都能享有優質開放的活動空間。
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