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湖口英格蘭私幼嚴重超收令停辦 家長跳腳急找缺額園所
新竹縣湖口鄉私立英格蘭幼兒園因超收，遭新竹縣政府教育處裁罰10多次且未改善，去年11月被勒令自今年2月1日起停辦，園方卻在本月4日才通知家長，讓家長急得直跳腳，趕緊在網路上尋覓有缺額的園所，教育處預定明天晚上6點半在信勢國小邀集家長開說明會提供協助。
教育處幼教科表示，該園核准的空間只有3間教室，原核定招生人數為60名，其他建築物的面積地目則為農地，若要作幼兒園使用，得先申請變更地目，再申請增班，但2013年檢查時發現招收120多人，依據幼兒教育及照顧法第49條等相關規定，通知減招並要求改善，但園方仍持續超收，去年7月8日最後一次複查仍未改善，縣府要求減招至46人，園方卻仍嚴重超收至205人。
該園因使用未立案空間、超收、師生比等項目，累計違規41項次，自2014到去年被裁處10多次，去年7月及11月兩次更依據行政罰法，加重處分各121萬及127萬元，光是去年即裁罰250萬元，目前累計罰金逾300萬元，去年11月10日依幼教法51條要求業者停辦，希望業者利用一年無學生在園的時間，改善違規項目，明年1月31日後就可重新開業招生。
幼教科指出，說明會將針對新豐及湖口地區尚有缺額的公私立幼兒園所名單、學童安置規畫以及家長權益三方面進行說明，其中，因5歲的大班生僅剩一學期即畢業，將優先協助安置。
園方目前因負責人不在，無法回應此事。不過該園給家長的通知單表示，「基於幼教法逐年更新，本園針對法規相關政策進行改善中」，並指出「收到教育處公文來函，要求110年2月1日停辦的通知，收到此文，實屬無奈，本園也已盡最大努力保障大家權益，也請律師正在向教育部申請訴願中。」
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