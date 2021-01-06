桃園平鎮前瞻工程造成塞車 交通局提取消8停車格等對策

桃園市平鎮區乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程為前瞻計畫，因施工圍籬覆蓋原文化街東側人行道，又搭在水溝外導致原有車道縮減，駕駛人反映開車經過車道「突然」縮減和變形，非常不適應，尤其復旦高中就在退縮車道旁，上學、放學更容易壅塞。

市議員黃敬平今天表示，上周邀工務局、交通局、區公所商議，決定工程施工期間暫時移除路邊8個停車格，等圍籬拆除後讓出原有空間再恢復車格。

黃敬平說，文化街與復旦路口是尖峰時段容易塞車的路段，如果為了要保留停車格，導致車道突然縮減 ，路段的標線與路型呈現詭異扭曲，再加上雙黃線因此給人突然偏向的感覺，以駕駛人開車習慣真的容易發生危險，而且路口也容易回堵，另外，指示牌面不足問題也請交通局增設。