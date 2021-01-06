桃園平鎮南平路206巷口住戶車輛難進出 雙向畫網線有譜

桃園市平鎮區南平路二段為平鎮、往返楊梅上下班幾必經路段，民眾向市議員舒翠玲反應二段與206巷口僅單側畫設黃網狀線，導致巷內住戶進出不易。舒翠玲去年12月初就請交通局了解問題，昨天下午邀集交通局、平鎮警分局、區公所和當地里長黃志杰、劉貞煌會勘協調，劉里長幫南平路二段206巷住戶說明，表示只有單側網狀線，會導致南平路的車輛還是擋在巷口，巷子車輛進出很不方便，請市府增設交通標線改善問題。

舒翠玲說，南平路206巷為4公尺寬道路，因會車問題無法增設紅綠燈號誌，因此建議市府交通局將南平路二段206巷T字路口雙側都劃設黃網狀線，以利改善206巷內住戶進出不容易的問題。