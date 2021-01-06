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竹市啟動低溫關懷 溫暖街友也幫助經濟自立

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友。圖／新竹市政府提供
新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友。圖／新竹市政府提供

入冬首波寒流來襲，許多露宿街友缺少保暖措施，新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友，市府也開設「街友再出發試辦計畫」，提供學習按摩、創意香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等課程，加強街友重返職場所需技能，目前每日參與的街友約14人。

市府表示，因應近日低溫來襲，社會處啟動關懷機制，社工穿梭在街頭，發送圍巾外套及暖暖包，溫暖街友；除了因應氣候變化，社會處也定期與相關單位於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集之處，進行聯合巡訪，並針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源，從去年10月至12月20日已提供街友熱飲及便當共1620人次、保暖用品127人次、臨時收容126人次與沐浴盥洗1458人次。

另外，為協助有意願工作的街友經濟自立，社會處委由社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會開設「街友再出發試辦計畫」，為期6個月，提供街友日間休憩場地、提供午晚餐，並安排多樣課程，像是學習按摩技巧、製作香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等，讓被就業市場排擠的街友，逐漸熟悉工作所需技能，並提升自我認同。

參與計畫的52歲張姓男子說，很感謝社會處的計畫，讓他有休閒場地可遮風避雨，還安排學習一技之長的課程，他最喜歡的就是香氛精油課程，因為老師不會嫌棄他，還教他筋絡按摩的技巧，也把參加計畫的大家當成一家人，讓他們不覺得孤單，增加就業的信心。

社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會社工員表示，此次辦理的街友再出發計畫讓許多街友重拾信心，且狀況逐漸趨於穩定，已有長期露宿街頭的街友透過計畫成功重返社會，穩定生活及就業。

社會處表示，除了「街友再出發試辦計畫」，每年也持續辦理「街友生活重建掃街計畫」，每個月有4名街友透過清掃公共環境獲取薪資。呼籲民眾，街友需要大家的體諒與關懷，民眾若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處(03)5352657。

市府開設「街友再出發試辦計畫」，提供學習按摩、創意香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等課程，加強街友重返職場所需技能。圖／新竹市政府提供
市府開設「街友再出發試辦計畫」，提供學習按摩、創意香氛精油、手工皂、家事清潔、盆栽栽培及手沖咖啡等課程，加強街友重返職場所需技能。圖／新竹市政府提供

街友 新竹 按摩

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