賣重金屬超標廢棄物 未開罰業者？陳椒華：桃市府應罰

由屏東縣議員劉淼松經營的鍇霖土資場遭環團揭露，堆積重金屬超標的玻璃纖維樹酯粉，卻能以「資源化產品」名義流向鍇霖土資場。時代力量立委陳椒華日前揭露有害產品來自桃園，質疑桃園市政府不當核發許可證，今再指控桃市府涉嫌審查許可放水，並要求桃園環保局依法開罰毅川等三家業者。

陳椒華今偕環團舉行記者會揭露，不只鍇霖土資場有以「資源化產品」為名的重金屬超標的玻璃纖維廢棄物，位於桃園的長松公司去年10月也遭彰化地檢署查獲在中彰投多地租廠房、空地棄置玻璃纖維廢棄物。

看守台灣秘書長謝和霖指出，根據環保署資料，桃園毅川等三家公司的玻纖樹脂粉也同時賣給長松公司，收受量在2019年度排名第二，與2018年度排名第一的鍇霖收受量相當，是毅川等三家業者的大客戶。

陳椒華指出，發現桃園三家公司也銷售毒粉末給長松公司，而該公司數月前才因棄置玻璃纖維等廢棄物遍布中彰投而遭收押，她認為桃園對有害事廢的許可不只放水，流向管理也出現漏洞，

陳椒華表示，鍇霖現場堆積的太空包並無標示，不能作為資源化產品，也顯示來自桃園毅川等三家公司的玻纖樹脂粉未依許可證的規範加以標示，涉嫌違反「廢棄物清理法」。

她質疑，中央和地方環保單位還要用「資源化產品」來當有害事業廢棄物的護身符嗎？有害事廢未標示還銷售，加上鍇霖貯存不當及棄置，已是情節重大，多年來為何不開罰處分？放任不改善？

她要求桃園環保局依法開罰毅川等三家業者，未依法標示玻纖樹脂粉，並請桃園市政府公開許可審查小組的會議記錄。陳椒華強調若不願公開，恐坐實市府放水的質疑，這是讓業者節省分離銅的成本，涉嫌圖利。

陳椒華也再次要求桃園市政府應撤銷其不當核發的許可證，強調桃園若不主動撤銷，則請環保署代為執行。