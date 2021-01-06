快訊

美國務院高調宣布：7日將舉行 「美台政治軍事對話」

偷打「中國走私疫苗」？菲律賓總統衛隊接種風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歌仔戲歡喜劇團「什細記」 本周日港藝中心開演免費看

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
歌仔戲歡喜劇團什細記劇照。圖／台中市港區藝術中心提供
歌仔戲歡喜劇團什細記劇照。圖／台中市港區藝術中心提供

歌仔戲歡喜劇團將在1月10日，周日下午2點30分在台中市港區藝術中心演藝廳免費開演，劇目「什細記」，喜歡歌仔戲的民眾可到場免費觀賞。

歡喜劇團長陳金燕表示，該劇團於2013年創立，團員來自社會各領域，都是歌仔戲藝術之愛好者，因為具足熱情所以於唱功、身段或戲曲角色都有更深刻的詮釋與考究。

這次劇團所推「什細記」是台灣傳統歌仔戲四大劇目之一，由台灣國寶大師廖瓊枝擔任編劇及藝術總監；港藝中心表示，此劇故事內容精彩、好戲橋段連連且劇情高潮迭起，往往能深入平民百姓的心中並獲得迴響，劇終並能歡喜團圓的絕妙佳作。

港藝中心表示，歡喜劇團希望藉由此劇公演，讓更多人親近歌仔戲、熱愛歌仔戲，讓劇團為國家文化盡一份心力，團長陳金燕更希望藉由她的拋磚引玉，期國內更多的企業家在事業有成之際，也能回饋社會鄉里，一起昇華藝術，活動詳情可至港區藝術中心官網http://www.tcsac.gov.tw/或電洽(04)2627-4568轉9查詢。

歌仔戲歡喜劇團什細記劇照。圖／台中市港區藝術中心提供
歌仔戲歡喜劇團什細記劇照。圖／台中市港區藝術中心提供

歌仔戲 國寶 台中市

延伸閱讀

『原型森林｜藝術育療課程』 為社會大眾注入一道暖流

野狼對月亮說什麼？ 圖書志工組成LDS故事劇團公演

深耕歌仔戲教育 孫翠鳳要教到起不來為止

自我保護不能等！屏東家扶中心自組劇團推兒保宣導

相關新聞

竹市啟動低溫關懷 溫暖街友也幫助經濟自立

入冬首波寒流來襲，許多露宿街友缺少保暖措施，新竹市府啟動低溫關懷機制，訪視、發送熱飲熱食及外套圍巾溫暖街友，市府也開設「...

賣重金屬超標廢棄物 未開罰業者？陳椒華：桃市府應罰

由屏東縣議員劉淼松經營的鍇霖土資場遭環團揭露，堆積重金屬超標的玻璃纖維樹酯粉，卻能以「資源化產品」名義流向鍇霖土資場。時...

歌仔戲歡喜劇團「什細記」 本周日港藝中心開演免費看

歌仔戲歡喜劇團將在1月10日，周日下午2點30分在台中市港區藝術中心演藝廳免費開演，劇目「什細記」，喜歡歌仔戲的民眾可到...

搶攻小家庭客群 暐順麗緻文旅春節圍爐商機熱

受疫情衝擊，觀光局於今年2月8日至2月13日推出「春節疏運孝親專案」，鼓勵55歲以上民眾前往北北基、桃竹縣市旅遊，每晚享...

桃園市辛丑牛年春聯、紙雕亮相 今起發送

農曆辛丑年就要到來，桃園市長鄭文燦今天在今年第一次的市政會議上發表熱騰騰出爐的辛丑牛年春聯，市長鄭文燦、議長邱奕勝聯名版...

誰與爭鋒！客家小炒爭霸賽中區初賽9日北苗市場登場

苗栗市北苗公有零售市場1月9日將化身浪漫客庄，客委會第一屆客家小炒全國爭霸賽中區初賽登場，並展示古早廚具、古早麵攤等，5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。