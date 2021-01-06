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歌仔戲歡喜劇團「什細記」 本周日港藝中心開演免費看
歌仔戲歡喜劇團將在1月10日，周日下午2點30分在台中市港區藝術中心演藝廳免費開演，劇目「什細記」，喜歡歌仔戲的民眾可到場免費觀賞。
歡喜劇團長陳金燕表示，該劇團於2013年創立，團員來自社會各領域，都是歌仔戲藝術之愛好者，因為具足熱情所以於唱功、身段或戲曲角色都有更深刻的詮釋與考究。
這次劇團所推「什細記」是台灣傳統歌仔戲四大劇目之一，由台灣國寶大師廖瓊枝擔任編劇及藝術總監；港藝中心表示，此劇故事內容精彩、好戲橋段連連且劇情高潮迭起，往往能深入平民百姓的心中並獲得迴響，劇終並能歡喜團圓的絕妙佳作。
港藝中心表示，歡喜劇團希望藉由此劇公演，讓更多人親近歌仔戲、熱愛歌仔戲，讓劇團為國家文化盡一份心力，團長陳金燕更希望藉由她的拋磚引玉，期國內更多的企業家在事業有成之際，也能回饋社會鄉里，一起昇華藝術，活動詳情可至港區藝術中心官網http://www.tcsac.gov.tw/或電洽(04)2627-4568轉9查詢。
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