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搶攻小家庭客群 暐順麗緻文旅春節圍爐商機熱

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
中央補助帶動人潮，暐順麗緻文旅春節整體業績比去年同期大幅成長近兩成。圖／暐順麗緻文旅提供
中央補助帶動人潮，暐順麗緻文旅春節整體業績比去年同期大幅成長近兩成。圖／暐順麗緻文旅提供

受疫情衝擊，觀光局於今年2月8日至2月13日推出「春節疏運孝親專案」，鼓勵55歲以上民眾前往北北基、桃竹縣市旅遊，每晚享1500元優惠折抵；而新竹暐順麗緻文旅2月11日至02月15日期間也推出春節住房專案，除夕夜入住標準雙人房一晚含早餐二客只要3500加10%起、初一至初四只要 3800元加10%起，還能免費使用三溫暖水療池、蒸氣室與烤箱以及健身房等各項頂級設施，初二至初三入住可免費觀賞神奇魔術與腹語表演。

暐順麗緻文旅指出，竹市外來人口多，往年春節人潮皆返鄉至中南部，觀光局推出孝親專案，反向規畫讓子女接父母來北部過年，成功將人潮留在新竹。暐順麗緻文旅駐店總監王冠傑說，去年春節整體住房率約6成，今年春節除夕當晚住房率已達7成，初一、初二住房率更高達9成。

其中，聖香樓中餐廳除保有經典十人圍爐饗宴，也以更優惠價格推出豐盛六人圍爐饗宴，吸引不少小家庭客群詢問，除夕當晚餐期已全數訂滿，初一至初二訂位均達6成。凡爾賽西餐廳則推出自助式料理吃到飽，深受年輕族群青睞，除不受人數限制外，也提供更多品項的餐點選擇，除夕當晚餐期訂位已達9成，初一至初二訂位均達7成，成功瞄準年輕小家庭商機。

聖香樓中餐廳今年2月10日至14日期間推出豐盛六人圍爐饗宴只要11888加10%起，經典佳餚一應俱全，包含「福隆椒香帝王蟹」以肉質細緻鮮甜的帝王蟹腳，結合「山中黑珍珠」之稱的馬告山胡椒，與白胡椒一同以大火悶煮翻炒，將馬告香而不辣的特殊檸檬椒香搭配上蟹肉的鮮甜，香氣撲鼻又口感馥郁。

另外，「如意一品佛跳牆」嚴選肉質細緻的上等台灣豬肉，爽口彈牙的魷魚與營養豐富的魚皮，搭配芋頭、嫩筍等數十種經典食材，耗時精心熬製而成，湯頭鮮甜順口，講究食材原汁原味，凡於活動期間預訂桌宴，每桌再享有果汁無限暢飲及好彩頭蘿蔔糕。 

暐順麗緻文旅因應小家庭需求推出六人圍爐饗宴。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅因應小家庭需求推出六人圍爐饗宴。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅2月11日至02月15日期間也推出春節住房專案。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅2月11日至02月15日期間也推出春節住房專案。圖／暐順麗緻文旅提供

春節 新竹 觀光局

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