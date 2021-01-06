桃園市辛丑牛年春聯、紙雕亮相 今起發送

農曆辛丑年就要到來，桃園市長鄭文燦今天在今年第一次的市政會議上發表熱騰騰出爐的辛丑牛年春聯，市長鄭文燦、議長邱奕勝聯名版創意紙雕「心願滿地 犇向2021」和名書法家於同生題字的市長版春聯「春回大地」，2款即日起都將在桃園市政府1樓服務台開放民眾索取，數量有限；聯名版春聯也將由13區公所透過區長及里鄰系統分送至家戶除舊布新。

市長鄭文燦說，有別於往年推出2款書法題字春聯，今年其中1款以創意紙雕形式創作，市府邀來無師自通的藝術家成若涵以8大主題刻畫春節的傳統習俗；「越南送神日」敘述傳說中灶神會在農曆12月23日騎鯉魚飛上天庭，向玉皇大帝稟告人間這1年的善惡是非；「客家獅賀新年」舞龍表示國泰民安、風調雨順，舞獅代表驅魔避邪；「泰雅播種祭」向祖靈祈求新的1年風調雨順、五榖豐收，並慶祝新年到來。

創意紙雕還有「尾牙」、「開春」、「柚葉洗澡」、「掃塵」與「圍爐守歲」等應景主題，另有21隻小牛代表桃園多元族群、豐富的人文風情，也象徵2021年犇向牛年。