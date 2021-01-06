聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市辛丑牛年春聯、紙雕亮相 今起發送
農曆辛丑年就要到來，桃園市長鄭文燦今天在今年第一次的市政會議上發表熱騰騰出爐的辛丑牛年春聯，市長鄭文燦、議長邱奕勝聯名版創意紙雕「心願滿地 犇向2021」和名書法家於同生題字的市長版春聯「春回大地」，2款即日起都將在桃園市政府1樓服務台開放民眾索取，數量有限；聯名版春聯也將由13區公所透過區長及里鄰系統分送至家戶除舊布新。
市長鄭文燦說，有別於往年推出2款書法題字春聯，今年其中1款以創意紙雕形式創作，市府邀來無師自通的藝術家成若涵以8大主題刻畫春節的傳統習俗；「越南送神日」敘述傳說中灶神會在農曆12月23日騎鯉魚飛上天庭，向玉皇大帝稟告人間這1年的善惡是非；「客家獅賀新年」舞龍表示國泰民安、風調雨順，舞獅代表驅魔避邪；「泰雅播種祭」向祖靈祈求新的1年風調雨順、五榖豐收，並慶祝新年到來。
創意紙雕還有「尾牙」、「開春」、「柚葉洗澡」、「掃塵」與「圍爐守歲」等應景主題，另有21隻小牛代表桃園多元族群、豐富的人文風情，也象徵2021年犇向牛年。
至於傳統題字春聯則邀來書法家於同生題字「春回大地」，形容嚴寒已過，溫暖和生機又來到人間，希望今年疫情能夠盡快退散。鄭文燦也介紹於同生研習傳統書法30年，是國內書法界中生代翹楚，曾獲2015桃源美展書法類第1名暨桃源獎、中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等多項肯定。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言