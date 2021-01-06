誰與爭鋒！客家小炒爭霸賽中區初賽9日北苗市場登場

苗栗市北苗公有零售市場1月9日將化身浪漫客庄，客委會第一屆客家小炒全國爭霸賽中區初賽登場，並展示古早廚具、古早麵攤等，500名民眾擔任在地風味人氣獎素人評審，約下午1點免費試吃後進行投票票選，另有客家米食免費吃，客委會歡迎民眾來兜鬧熱。

客家小炒是客家經典料理，客委會主辦全國爭霸賽，總決賽明年1月16日登場，中區1月9日上午8點起在苗栗市北苗市場辦理，發放客家米食免費吃，現場500名民眾擔任在地風味人氣獎素人評審，免費試吃比賽客家小炒3份後票選，分數占50%，加上50%專業評審評分，最高分者便是在地風味人氣獎得主。

承辦單位指出，當天現場可觀摩參賽隊伍快炒身手及刀工，並規畫客家文創市集，客家美食、飲品、農特產、手作藝術品，此外，展示人力車、麻袋、牛車、扁擔、古早廚具、古早麵攤等，彷彿走入客家先民克勤克儉的懷舊年代，另有300份早鳥禮供抽獎，填問券可獲網美客家扮裝，及手作DIY體驗，外縣市遊客在市集拍照打卡，可獲點心及手作DIY體驗，限量優惠。

比賽部分食材指定購買，評比項目分最佳客家小炒風味餐廳，評審團依風格、在地食材運用與搭配、口味與烹調技巧、成品擺盤及衛生過程與團隊分工評分，原則取8隊晉級全國賽；在地風味人氣獎由現場民眾參與投票，與評審團評分，各占一半。

1月9日當天配合防疫，民眾必須自備口罩且全程配戴，並至服務台量體溫及接受實名登記，如額溫超過攝氏37.5度或不配合防疫規定者，將不得參與活動。