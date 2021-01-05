血量庫存拉警報 新竹縣後備憲兵1月10日號召千人捐血

農曆年前返鄉國人暴增，現階段所有入境旅客除了需居家檢疫14天外，1月15日起國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，使得防疫旅館大爆滿，桃園市觀光旅遊局表示，自3月起已有推出「親友安心旅館」，讓家屬能用更優惠的價格到旅館住宿。

2021-01-05 14:00