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血量庫存拉警報 新竹縣後備憲兵1月10日號召千人捐血

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣後備憲兵荷松協會將在1月10日發起千人捐血活動，同步在竹北、新豐、竹東、關西、新埔等5處展開，號召熱血民眾共襄盛舉。圖／新竹縣後備憲兵荷松協會提供
新竹縣後備憲兵荷松協會將在1月10日發起千人捐血活動，同步在竹北、新豐、竹東、關西、新埔等5處展開，號召熱血民眾共襄盛舉。圖／新竹縣後備憲兵荷松協會提供

受連續假期及低溫影響，根據台灣血液基金會統計，目前全台血量庫存都低於7日的安全庫存量，急需民眾捐血響應；新竹縣後備憲兵荷松協會將在1月10日發起千人捐血活動，同步在竹北、新豐、竹東、關西、新埔等5處展開，號召熱血民眾共襄盛舉。

新竹縣後備憲兵荷松協會理事長黃弘勁表示，1月10日上午9點到下午4點，在新竹捐血中心愛心樓、新豐山崎公園旁（萬客來賣場對面）、竹東鎮第一銀行前、關西鎮公所前、新埔鎮新埔國中前等五個地方舉辦千人捐血活動。

此次活動邀請到羿強精密工業有限公司、翌新投資事業有限公司、巧軒食品有限公司、瑞金商行、梅子綠企業商行等單位贊助，當天完成捐血者，將贈送衞生紙3串、吐司麵包、洗衣精、馬克杯、米等民生物資，贈品共1200份，盼此次捐血活動受到縣民關注。

除了捐血活動外，協會也結合香園教養院在新竹捐血中心愛心樓舉辦愛心義賣活動，民眾可購買香園烘焙、無毒蛋、院生手工作品等，義賣所得將作為院生的生活補助，邀請民眾踴躍響應。

捐血中心 新竹

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