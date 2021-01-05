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桃園市民卡暗藏功能 線上綁定新生兒有即時育兒資訊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，迄今累計發行約165萬張，線上再申請媽媽卡功能的約有1萬509人。圖／桃園市政府提供
桃園市民卡整合6大服務、31項智慧生活功能，迄今累計發行約165萬張，線上再申請媽媽卡功能的約有1萬509人。圖／桃園市政府提供

桃園市民卡有很多限定好康優惠，尤其全台特約商店逾1200家，卡友享有用餐、門票獨家優惠，目前發卡量已高達165萬多張，不過有個小功能你可能不知道，新手爸媽可綁定「媽媽卡」，APP就會推播提醒疫苗注射的時間等注意事項。

桃園市長鄭文燦今天出席桃園市健康幸福家庭補助計畫成果記者會，他提及除了有各項服務措施照顧孕婦及媽媽們，市民卡也特別結合「媽媽卡」功能，協助提醒新生兒疫苗接種期程，為新手父母分憂解勞，實現幸福城市理念。

市府衛生局和資科局合作，只要父母其中1人是桃園市民，且孩子出生後為桃園市民，下載桃園市民卡APP就可線上綁定帳號，APP會用推播來提醒預防接種查詢、疫苗接種提醒、衛生教育提醒、牙齒塗氟等幼兒相關資料。

衛生局表示，桃園市民卡發卡量雖然高達165萬多張，但申請媽媽卡功能的人數僅有1萬509人，推測原因是需要額外線上申請，父母中必須有1人為桃園市民，且孩子也需是桃園市民，才符合申請資格，因此使用率才會比較低。

孕婦 新生兒 鄭文燦

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