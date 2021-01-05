桃園每年有2.2萬新生兒 鄭文燦：抗少子化政策成效良好

桃園市從104年開始推行健康幸福家庭補助計畫，包括婚後、孕前健康檢查、第1孕期母血唐氏症篩檢、羊膜穿刺補助、人工生殖補助和中醫助孕養胎調理等，桃園市長鄭文燦說，桃園生育率是六都之冠，抗少子化的經驗值得其他縣市參考。

桃園市自104年升格至109年底，累計迎接13萬2744名新生兒，平均1年約有2萬2000名寶寶誕生，生育率為六都之冠，桃園市長鄭文燦指出，桃園不僅有1胎3萬元育兒津貼，還有推行健康幸福家庭補助計畫，對抗少子化的經驗值得其他縣市參考。

鄭文燦笑說，為了鼓勵民眾多生產，光是發放育兒津貼，桃園過去6年就花掉40億，但衛生局推出的健康幸福家庭補助計畫1年只花3300萬，不僅經費花得少且成效良好，他直呼，「有了孩子後，夫妻會更如膠似漆」，鼓勵夫妻多生。

不孕多年的湯小姐分享，她因為許多年都無法懷上孩子，醫療院所建議可以做人工生殖，最開心的是竟然一次就中，寶寶非常健康去年8月出生；李小姐說，她在38歲時懷上第1胎，不過第2胎時檢查出妊娠高血壓，所幸經由該計畫的調理及補助檢查，也順利將第2胎寶寶生下。

衛生局表示，市府1年投入3200萬進行健康幸福家庭補助計畫，現有52家醫療合約院所參與，提供婚前健檢、孕前健檢、初唐篩檢、羊膜穿刺、試管嬰兒、中醫助孕養胎等服務項目，6年內共幫助3萬8262個家庭。

目前孕前健檢累計服務約1萬1131人、羊膜穿刺服務約1萬8249人，另考量現代人普遍晚婚晚生，不孕症夫妻比例逐年增加，桃園也率先推出人工生殖及中醫助孕養胎調理補助，人工生殖1個療程補助2萬元，累計補助4324人，平均成功率約為25%至30%，希望幫助不孕症夫妻圓夢。

106年起夠加入中醫助孕調理與養胎調理，至今已協助2540位婦女。桃園市中醫師公會理事王國輝指出，目前北台灣裡只有桃園這麼做，中醫佔有優勢，能透過不同性質的補藥，即時對孕婦身體補充所需能量，提供更精準的醫療服務。