造橋鄉事業廢棄物掩埋場試運轉 劉政鴻聲援抗爭嗆縣府

苗栗縣政府核准造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場試運轉3個月，地方自救會反彈，今天怒吼「滾出苗栗縣」、「滾出龍昇村」，前縣長劉政鴻到場聲援，指出掩埋場收集全台事業廢棄物8000多噸，汙染下游環境禍延子孩，支持抗爭直到縣府撤銷核准才罷休。

業者低調回應表示掩埋場合法申請，縣府環保局則強調依法審查，一般事業廢棄物掩埋場設置時，需一併設置汙染阻絕設施與廢水處理設施，並依核定環境監測計畫監測空氣異味、噪音振動、地面水、地下水等項目，主管機關也會嚴格查核與稽查檢測，督促落實環保措施，避免影響周邊環境品質。

坤輿事業廢棄物掩埋場案引發地方反彈，組成自救會抗議多時，縣議會專案會議去年3月9日退回試營運計畫，環保局去年12月31日核准試運轉3個月，自救會今天到坤輿前祭天祈福，揚言為了守衛家園，不惜埋鍋造飯抗爭，他們並呼口號，訴求苗栗不是垃圾鄉，掩埋場滾出苗栗縣、滾出龍昇村。

自救會會長陳清鑫、造橋鄉長黃天貴、龍昇村長陳吳滿玉，及劉政鴻、縣議員廖秀紅、鄭秋風、劉順松、陳光軒、羅貴星、徐筱菁、鄭宗國、宋國鼎、黎煥強、陳品安等人到場。

他們說，龍昇村好山好水，剛獲得環保署低碳永續家園銅牌獎，過去農村再生也獲獎無數，縣府核准坤輿試營運，各地8000多噸的事業廢棄物，就要埋在龍昇村，影響周邊環境，更威脅下游後龍鎮一帶，害子害孫、禍延子孫，不排除長期抗爭， 要求縣府撤銷許可。