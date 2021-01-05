桃園中壢福德里「木筆」風格月曆 夯到明年要先預訂　

桃園市中壢區福德里「畫家里長」王菁華，9年前上任後，將藝術風氣帶進社區，去年底將一年來的繪畫作品、活動照片集錦製作成「美術月曆」，獨特的「木筆、水彩、速寫」風格，引起里民風搶，今年向區公所申請印製650本，早早發放完畢，後來又以里長事務費加印250份，不到兩天遭索取一空，更有外縣市民眾前來里辦公室索取。

王菁華今年61歲，曾獲得國軍文藝金環獎、傑出優秀青年楷模、全國青溪文藝獎章等多項文藝獎，個展300餘場次，甚至多次代表國家赴各國展覽、演講、揮毫；上任後以美術設計概念進行社區總體營造，邀集里民彩繪社區牆面、開辦攝影、木筆畫圖、書法等藝術課程、在里內種植里花「梅花」，希望讓美感藉由環境向下扎根。

王菁華表示，當初因有里民反映領不到公家機關發的月曆，才想用自己的畫印成月曆。繪出這一年來的所見所聞，做成「旅遊畫記」，再由福德里美術小組的7位藝術家老師們挑選13張作為月曆圖，上半部是繪畫作品，下半部日期表則搭配3張照片，有定期獨居老人訪視、巡守隊及環保志工的合影、聖誕節活動等記錄里上大小活動、回憶。

其中藝術家老師們特別喜歡的作品是8月份的「文創市集寫景」，取景自去年4月「壢小故事森林」開幕時文創市集民眾逛街的熱鬧場景，王菁華說明此畫，以木筆（樟樹枝）沾墨汁、速寫及水彩上色完成，先花上5到10分鐘觀察人群，下筆後就不能停下來，一小時一氣呵成畫完。由於人群隨時在移動，同一人可能重複出現在畫作中，也成欣賞速寫畫的一大趣味。

封面作品「相逢黃金海岸17哩」則是里辦公室裡的鎮殿之寶，王菁華說，2000年前往美國舊金山現代美術館開個人畫展，空閒時到舊金山漁人碼頭寫生，沒想到引來路人圍觀，過於投入創作一轉眼，畫袋裡已滿是美元，無意間成了街頭藝人，兩天賺了約400美元的外快，便拿著這筆錢前往加州優勝美地看大峽谷，旅途中偶遇海岸美景於是畫了這幅畫。畫中特別加入兩隻蝴蝶，象徵朋友、戀人等各種「緣分」。