春節返台潮桃園防疫旅館近滿房 籲家屬住親友安心旅館

農曆年前返鄉國人暴增，現階段所有入境旅客除了需居家檢疫14天外，1月15日起國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，使得防疫旅館大爆滿，桃園市觀光旅遊局表示，自3月起已有推出「親友安心旅館」，讓家屬能用更優惠的價格到旅館住宿。

觀旅局觀光管理科長李復華指出，中央規定居家檢疫要「1人1戶」，就算家中有獨立房間及衛浴也不行，桃園自3月份就有推出2000多間「親友安心旅館」，鼓勵讓居家檢疫者住家裡，親友則可用每天800到1500元不等的優惠價格入住旅館。

桃園市現有20間防疫旅館，總計可提供2023房，李復華說，除夕是2月11日，如果要在春節前解除居家檢疫身分，往前回推15日就是1月27日，目前22日至27日間都接近滿房狀況。