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春節返台潮桃園防疫旅館近滿房 籲家屬住親友安心旅館
農曆年前返鄉國人暴增，現階段所有入境旅客除了需居家檢疫14天外，1月15日起國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，使得防疫旅館大爆滿，桃園市觀光旅遊局表示，自3月起已有推出「親友安心旅館」，讓家屬能用更優惠的價格到旅館住宿。
觀旅局觀光管理科長李復華指出，中央規定居家檢疫要「1人1戶」，就算家中有獨立房間及衛浴也不行，桃園自3月份就有推出2000多間「親友安心旅館」，鼓勵讓居家檢疫者住家裡，親友則可用每天800到1500元不等的優惠價格入住旅館。
桃園市現有20間防疫旅館，總計可提供2023房，李復華說，除夕是2月11日，如果要在春節前解除居家檢疫身分，往前回推15日就是1月27日，目前22日至27日間都接近滿房狀況。
李復華表示，由於防疫旅館名單有變動，有些業者不願再擔任防疫旅館，現在也和2間旅宿業者洽談中，正設法尋找願意合作的旅宿加入防疫旅館，這2天會調整新名單，為因應過年大批人潮返台，觀旅局一直都在努力尋找防疫旅館、增加檢疫房間。
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