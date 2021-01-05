配合中央食材國產化3章1Q 桃園還要推在地豆漿、黑豬肉

桃園市長鄭文燦今天上午陪同行政院長蘇貞昌訪視大溪國小營養午餐採用國產食材，與執行「3章1Q」作業。鄭文燦表示，桃園在各級學校推動「天天安心食材」政策已6年，現在搭配中央「學校午餐優先採用國產3章1Q食材」，以及農糧署、漁業署等新計畫，建立食材供應平台，讓孩子吃在地優質農產品，吃得安心家長更放心。

鄭文燦說，桃園市104學年度起全面推動「天天安心食材」，學校的營養午餐每周供應3天有機蔬菜、1天產銷履歷蔬菜、1天非基因改造蔬菜；隔年年制定「桃園市有機農業發展自治條例」，補助推廣設施農業及有機蔬菜，目前桃園有機農業的產量及耕作面積北台灣第一。市府也建立桃園市午餐有機蔬菜線上媒合平台，結合市農會有機蔬菜流通中心，透過兩大平台供應學校有機蔬菜，促進有機農業發展。

鄭文燦説，市府也配合中央推學校午餐優先採用國產食材與「3章1Q」：CAS、有機農產品、產銷履歷TAP及QR Code可追溯系統的農產品，清楚知道食材的產地及生產者資訊，午餐採購契約規範肉類一律採用國產在地。

鄭文燦指出，市府配合中央大糧倉計畫，協助農民轉作約500公頃的大豆、黃豆、黑豆等雜糧，並與農糧署合作，由農糧署與市府各負擔一半經費，在今年選定38所學校供應在地黃豆製成的豆漿，預計未來將擴大到100所學校，讓孩子都能享受在地好食材。

此外，市府也在校園推動中央廚房的概念，由中心學校的廚房一起供應周邊學校的營養午餐，以大溪國小為例，該校新設廚房自108學年度起開始供應校內近800名學生午餐，也供應周邊內柵、永福、美華、福安國小等午餐，有效利用校園空間資源，也讓孩子都能吃得安心。

鄭文燦説，桃園還辦黑豬肉大賞，推廣國產豬肉標章及客家黑豬肉創意料理，規畫養豬產業升級發展三策略：補助不打折、升級再加碼、產地標示加冷鏈，推廣消費黑毛豬。

教育部長潘文忠指出，教育部與農委會攜手合作，共同落實學校衛生法、推廣食農教育，讓孩子在飲食的過程中吃得好、吃得健康、吃得在地，也更瞭解農人們在農產品生產過程中的辛苦，進而懂得感恩。教育部也建立校園食材登錄平台，透過營養師及午餐秘書每日驗收食材後傳輸到平台，讓家長可同步看到全國國中小的孩子每日營養午餐的內容。

潘文忠説，教育部去年修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，針對學校採購的肉品包括加工及再製品等一律採用國產，目前全國22縣市、3368所國中小已完成換約，家長可和學生以放心。

行政院長蘇貞昌表示，台灣有全世界最好的健保制度，也是這次防疫做到世界第一的原因，現在台灣有全世界最好的營養午餐制度，政府推動學校午餐優先採用國產3章1Q食材政策的背後，不僅只是一張貼紙，而是透過數位化連結到每一個食材的生產者及產地資料，建立全台農產品履歷機制。110年起將原補助每位學生每餐有機蔬菜3.5元，大幅提升至6元，未來政府將持續推動3章1Q政策，讓農漁民銷路好、孩子身體好、國家就更好。