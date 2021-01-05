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2022苗栗縣長選舉 議長鍾東錦投入國民黨內初選

中央社 / 苗栗縣5日電

2022苗栗縣長選舉，國民黨內有農田水利署苗栗管理處長謝福弘投入備戰，兼任縣黨部主委的議長鍾東錦今天也表態準備參與黨內初選，歡迎有志之士挺身而出，為黨挖掘最好人選。

國民黨苗栗縣黨部今天舉行記者會，鍾東錦針對日前有媒體報導謝福弘已著手準備參選工作，表示「公開歡迎」，期望黨內有意願者都能站出來，透過公平、公正、公開機制，挖掘出最佳代表國民黨參與下屆苗栗縣長選戰的人選。

「身為黨部主委，我不會置身事外」鍾東錦說，為回應鄉親與黨內同志的支持，已有參與黨內初選準備，至於是否有球員兼裁判疑慮，他說，「肯定不會」。

鍾東錦表示，將要求苗栗縣黨部工作人員將黨部在18鄉鎮市召開的各種會議資訊、舉辦活動訊息，同步傳給參與黨內初選的參選人，以及陳超明、徐志榮2名黨籍立委，並承諾不會介入黨內初選相關工作，完整發揮縣黨部功能，讓黨部這個平台充分為苗栗縣長參選人服務。

鍾東錦強調，國民黨為備戰2022縣市長選舉，積極規劃徵詢相關人士，針對苗栗縣長人選，縣黨部責任重大，應發揮地方民意與中央決策對接功能，提供完整的資訊與資源，讓未來的國民黨苗栗縣長參選人能夠專心為苗栗縣政與鄉親打拚。

謝福弘今天則表示，確實已積極投入備戰，中央黨部先前只是有到地方初步了解，但距離黨內初選還有一年時間，黨內菁英人士都可參與，他個人會尊重黨內初選體制，全力以赴，不辜負鄉親所託。

苗栗縣 國民黨

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