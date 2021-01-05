竹縣旅宿業者推安心住宿方案 檢疫者家屬安心過好年

新冠肺炎疫情延燒，現階段所有入境旅客除了需居家檢疫14天外，1月15日起國人入境居家檢疫要求「1人1戶」，因應農曆年前大量旅客返台，新竹縣政府表示，已請各旅宿提出「安心旅宿」優惠方案，並獲多家業者響應，提供上千間客房，讓居家檢疫者家屬安心過好年。

縣長楊文科表示，目前新竹喜來登大飯店、安捷國際酒店、新大竹北商旅、悅豪大飯店、春城旅館等數家旅店提供民眾入住，並持續協同縣內各旅宿業者加入安心旅宿行列，提供縣民更安心的住宿環境。

交旅處說，農曆年前返鄉國人暴增，國內各縣市防疫旅館已飽和，為解決縣民居家檢疫問題，已協調新竹縣旅宿業者提出安心專案，呼籲讓居家檢疫者家屬入住旅館，檢疫者住家中。

目前各旅館之優惠資訊已公布，如新竹喜來登大飯店雙人房3500元、家庭房6000元；新大竹北商旅單人1400元、雙人1700元、三人2300元；竹北悅豪大飯店單人1830元、雙人1930元、三人2530元等，詳細價目仍依各旅館所公布訂定內容為主。

另外，新竹縣4家防疫旅館，其中3間1月全客滿，縣府衛生局表示，若近期不敷使用，會協調是否投入其他旅館加入防疫入住。