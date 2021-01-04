機捷中壢延伸線撤中豐路圍籬 老街溪站明年夏天通車

桃園機場捷運延伸線A22（中壢老街溪站）中豐路圍籬今天撤除，市長鄭文燦今天前往了解拆除情況和站體工程進度。

鄭文燦表示，機場捷運中壢延伸段預計投入7年工期，目前A22老街溪站站體結構工程進度已達98%，預計2022年7月正式通車；此外，工程團隊撤除中豐路圍籬，恢復雙向各1個車道通行，機捷工程也順利推進至A23（臺鐵中壢車站），未來將成為中壢市民搭乘機場捷運的重要站點。

鄭文燦提到，A22老街溪站站體深度達26公尺、8層樓深，長度逾120公尺，車站結構工程進度達98%，後續請桃捷公司與鐵道局密切合作，提早運轉測試，並將捷運工程推進至A23站。A23中壢車站要配合鐵路地下化工程，捷運綠線延伸中壢段也進入綜合規畫階段，未來中壢車站將成為鐵路與捷運共構的大型車站，帶動地區快速轉型。

鄭文燦指出，配合機場捷運延伸線施工，自2013年起，工程團隊於中正路及中豐路架圍籬，開挖地下車站及横渡線，歷經7年工程，中正路（延平路至建國路）上的施工圍籬在2020年11月底已全數拆除，並完成道路修復；中豐路（中央西路至中美路）道路上的施工圍籬也於今天撤除，恢復南北雙向各1車道通行，後續將完成人行道復舊工程，並於近期開放通行。

鄭文燦特別感謝施工期間中壢市民及周邊店家的包容與體諒，讓捷運工程能順利推動。 也談到A23站站體及横渡線配合桃園鐵路地下化降挖後，市府規畫利用中正路横渡線降挖後的地面下空間打造嶄新的地下街，並預留16個出入口，相信中壢車站商圈未來發展將更蓬勃。

此外，台鐵中壢車站臨時後站已啟用，前站暫時保留，未來前後車站將會打通，並引進開發大樓、公車轉運站及停車場等，A23中壢車站工程已經開挖，預計2028年完工通車，希望工程進度順利並超前，讓中壢鄉親提早享受便捷的捷運路網服務。