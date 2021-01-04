快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗再添無形文化資產 百年發展三義木雕入列

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣新登錄無形文化資產「傳統工藝類─三義木雕」，指定保存者在地木雕家賴永發。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
苗栗縣新登錄無形文化資產「傳統工藝類─三義木雕」，指定保存者在地木雕家賴永發。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供

苗栗縣登錄無形文化資產再添「傳統工藝類─三義木雕」，文化資產審議委員認定反映地方工藝特色，且具代表性，指定保存者在地木雕家賴永發，縣府將依文化資產保存法規定持續辦理傳承與保存維護計畫，傳承厚植三義木雕工藝之美與文化。

三義木雕新登錄無形文化資產，審查委員認為三義木雕發展約100年，融合漢式與日式雕刻工藝基底，成為台灣木雕重鎮，具有特殊產業文化脈絡，發生群聚效果，木雕藝師駐點創作，投入神像、人物、花鳥、蔬果、動植物雕刻等領域，並延續傳統木雕工藝發展軌跡，展現奇木巧雕等技法，表現風格與藝術價值，具備可追溯的歷史脈絡，及持續累積發展的軌跡，符合傳統工藝的登錄基準。

縣府文化觀光局指出，賴永發師承新竹傳統木雕師傅許錦相，習得花鳥、山水、廟宇、神龕等傳統木雕技藝，從事木雕創作40餘年，熟悉各類型雕刻技術，擅長鏤空式立體圓雕技法，尤其強調「清底」、3層以上的深雕技法等，熟知並能正確體現三義木雕知識、技藝，及文化表現形式，且具傳習能力及意願。

文觀局長林彥甫說，苗栗縣登錄的無形文化資產共35件，民俗類有6件，其中巴斯達隘paSta'ay及白沙屯媽進香，也是國家級重要民俗，傳統表演藝術有11件，傳統工藝13件，文化資產保存技術1件、口述傳統4件，透過登錄認定，讓民眾更加認識文化資產，縣府持續致力維護與發揚，厚植傳承能量，保存珍貴文化資產。

文化資產 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗縣傳統工藝類無形文化資產 三義木雕登錄

出手就是不同 潘思源：最好的古木雕修復人才在台灣

備戰2022苗栗縣長 藍軍有共識推水利會長謝福弘

元旦報喜 苗栗大千醫院下午迎來第一個元旦寶寶

相關新聞

機捷中壢延伸線撤中豐路圍籬 老街溪站明年夏天通車

桃園機場捷運延伸線A22（中壢老街溪站）中豐路圍籬今天撤除，市長鄭文燦今天前往了解拆除情況和站體工程進度。

苗栗再添無形文化資產 百年發展三義木雕入列

苗栗縣登錄無形文化資產再添「傳統工藝類─三義木雕」，文化資產審議委員認定反映地方工藝特色，且具代表性，指定保存者在地木雕...

申辦雲支付送1包衛生紙 苗栗郵局支持庇護工場

苗栗郵局支持全縣唯一的庇護工場─阿昌清潔庇護工場衛生紙，推出「苗栗郵局送愛心衛生紙」活動，即日起到苗栗任一郵局申辦雲支付...

桃衛生局再添購5千劑流感疫苗 今起開放市民免費接種

桃園市今年採購58萬2200劑公費四價流感疫苗，目前使用率近98%，剩餘疫苗不足2萬劑，為此市府衛生局再添購5000劑流...

文青水資源回收中心啟用 2萬A7合宜宅生活汙水解決

桃園市A7合宜住宅生活汙水處理曾引發新北、桃園爭議，中央補助5.05億元完成興建文青水園水資源回收中心及上部景觀公園，今...

台大新竹醫院今揭牌 林智堅：全力促成湳雅院區

竹竹苗沒有醫學中心，台大醫院將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院」，總病床數1968床，今舉行揭牌儀式；市長林智堅說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。