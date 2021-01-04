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苗栗再添無形文化資產 百年發展三義木雕入列
苗栗縣登錄無形文化資產再添「傳統工藝類─三義木雕」，文化資產審議委員認定反映地方工藝特色，且具代表性，指定保存者在地木雕家賴永發，縣府將依文化資產保存法規定持續辦理傳承與保存維護計畫，傳承厚植三義木雕工藝之美與文化。
三義木雕新登錄無形文化資產，審查委員認為三義木雕發展約100年，融合漢式與日式雕刻工藝基底，成為台灣木雕重鎮，具有特殊產業文化脈絡，發生群聚效果，木雕藝師駐點創作，投入神像、人物、花鳥、蔬果、動植物雕刻等領域，並延續傳統木雕工藝發展軌跡，展現奇木巧雕等技法，表現風格與藝術價值，具備可追溯的歷史脈絡，及持續累積發展的軌跡，符合傳統工藝的登錄基準。
縣府文化觀光局指出，賴永發師承新竹傳統木雕師傅許錦相，習得花鳥、山水、廟宇、神龕等傳統木雕技藝，從事木雕創作40餘年，熟悉各類型雕刻技術，擅長鏤空式立體圓雕技法，尤其強調「清底」、3層以上的深雕技法等，熟知並能正確體現三義木雕知識、技藝，及文化表現形式，且具傳習能力及意願。
文觀局長林彥甫說，苗栗縣登錄的無形文化資產共35件，民俗類有6件，其中巴斯達隘paSta'ay及白沙屯媽進香，也是國家級重要民俗，傳統表演藝術有11件，傳統工藝13件，文化資產保存技術1件、口述傳統4件，透過登錄認定，讓民眾更加認識文化資產，縣府持續致力維護與發揚，厚植傳承能量，保存珍貴文化資產。
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