申辦雲支付送1包衛生紙 苗栗郵局支持庇護工場

苗栗郵局支持全縣唯一的庇護工場─阿昌清潔庇護工場衛生紙，推出「苗栗郵局送愛心衛生紙」活動，即日起到苗栗任一郵局申辦雲支付業務，送1包衛生紙，苗栗郵局經理吳宏泰籲請民眾響應，不僅雲支付方便，也能做愛心公益。

阿昌庇護工場新進許多員工，郵務人員詢問他們怎麼不出去做清潔工作，發現中重度身心障礙者清潔能力不足，適合留下來包裝衛生紙，苗栗郵局了解他們求職上的困難，因此發起「苗栗郵局送愛心衛生紙」的活動，只要到苗栗任一郵局申辦雲支付業務，即可獲得1包衛生紙，鼓勵大眾一起做公益。

苗栗郵局最近也支持阿昌清潔庇護工場，下了一筆訂單，讓庇護工場員工感受到關懷，場長劉詩詣說，包裝衛生紙以中重度身障者居多，有人要轉2班公車才能到工作地點，就是希望能養活自己，社會支持讓具有就業意願，但因能力不足，而無法進入競爭性就業市場者，能夠有自食其力的機會。