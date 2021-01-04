桃衛生局再添購5千劑流感疫苗 今起開放市民免費接種

桃園市今年採購58萬2200劑公費四價流感疫苗，目前使用率近98%，剩餘疫苗不足2萬劑，為此市府衛生局再添購5000劑流感疫苗，今天起開放設籍桃園市的市民免費接種。

近期寒流發威氣溫驟降，衛生局指出提醒民眾，防疫期間也不能輕忽對流感的預防，今年桃園市採購58萬2200劑公費四價流感疫苗，使用率高達98%，剩餘疫苗不足2萬劑，趕緊再添購5000劑流感疫苗，自即日起開放設籍桃園市市民免費接種。

衛生局表示，為擴大對市民的保護，市府已經另添購5000劑疫苗，桃園市民可攜帶身分證及健保卡，前往13區衛生所接種，疫苗數量有限打完為止。

衛生局呼籲，按時接種流感疫苗增加免疫力，可減少罹患流感的機會，並減少醫療就診與住院，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒是屬於流感的高風險族群，更應每年施打流感疫苗，此外，幼兒首次接種應施打2劑疫苗，才能獲得完整保護。

由於呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，衛生局提醒民眾應落實防疫新生活運動，盡量避免出入人潮壅擠、空氣不流通的公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確配戴口罩。就醫時務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），如有流感疫苗接種相關疑問可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。