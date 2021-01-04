桃園自來水管線汰換 6日影響八德大溪1.3萬戶

台灣自來水股份有限公司第二區管理處辦理「大溪區埔頂路二段汰換管線工程」，預計從6日上午8時到深夜0時止停水16小時施工，桃園市八德區及大溪區共11里約1.3萬戶受影響。

桃園市政府經濟發展局表示，停水區域有八德福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里與瑞興里，及大溪仁義里、僑愛里、仁武里、仁美里及仁善里；水壓降低區域是大溪仁愛里。

經發局說，將持續督促自來水公司儘速完工，提供民眾用水需求，降低住戶用水不便，預估停水影響戶數約1萬1578戶；水壓降低戶數約1369戶。

經發局提醒民眾，停水前6小時預先完成儲水並節約用水，避免停水前才開始大量儲水，以免造成管線末端用戶無水可用；停水期間須關閉抽水機電源，以免空轉造成馬達損壞。

經發局表示，恢復供水後如果還是無水可用，民眾可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或洽詢當地里長，相關停、復水資訊可上自來水公司網站查詢。