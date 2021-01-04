通霄暖心所長大愛拉一把 更生人做農重入人群
49歲邱姓更生人去年10月出獄後，一直找不到工作，生活陷入困境，苗栗縣警局通霄分局烏眉派出所長李建國探訪了解困境，媒介到通霄鎮烏眉里前里長黃國瑛農田做農務，至今穩定工作，邱男重入人群，受感受到李建國、黃國瑛及社會溫暖。
李建國去年探訪邱男，發現邱男家中有年邁雙親，且家境困苦，靠著微薄的老農年金度日，邱男也一直找不到工作，他想到黃國瑛，因年事已高，曾請託幫忙找務農有經驗的人幫忙管理約15公頃農田農務工作，因此提議雇用邱男獲同意。
邱男也不負期望，至今工作、生活及交友都正常，表現廣受社區里民正面觀感及讚許，他的家人對李建國、黃國瑛適時伸援手，協助他有改過自新機會，重新走入人群，坦然面對人生，一再表達感謝。
李建國發揮「人飢已飢、人溺已溺」的服務精神，主動關懷，熱心協助，成為更生人重返社會的後盾，他也希望社會大眾能夠給予更生人更多包容、善意，並消除刻板印象、偏見，重新接納更生人，讓他們能感受到社會暖流，重新打造人生另一扇大門。
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