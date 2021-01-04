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台大新竹醫院今揭牌 林智堅：全力促成湳雅院區

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台大醫院將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院」，總病床數1968床，今舉行揭牌儀式。圖／新竹市政府提供
台大醫院將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院」，總病床數1968床，今舉行揭牌儀式。圖／新竹市政府提供

竹竹苗沒有醫學中心，台大醫院將大新竹地區三家分院整併為「新竹台大分院」，總病床數1968床，今舉行揭牌儀式；市長林智堅說，市府已透過都市計畫將市有土地撥用，積極協調國有土地，全力協助「台大醫院新竹分院湳雅院區」擴建案，目前預定地上物已開始逐步清空。

林智堅說，他擔任議員時期服務案多與醫療資源有關，找到最好醫療團隊是民眾共同期盼，台大醫院醫療服務品質不斷提升，分院三合一也讓人期盼；但為讓院區有更充足空間，市府與院方合作，一同積極推動新竹台大分院湳雅院區擴建案。

林智堅指出，市府會全力協助湳雅院區設置，目前預定地上物已逐步清空，預定今年2月完成、做好土地整備；市有土地部分後續會依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」撥用給台大，國有土地部分，也將持續協助爭取土地。

台大醫院總院長吳明賢指出，台大醫療體系位於新竹地區三家分院地緣相近，整併成為「新竹台大分院新竹醫院」，透過共享醫療資源，總計病床達1969床，醫療人員達4000人以上，規模達到醫學中心的量體，未來將積極爭取成為醫學中心。

往後「新竹台大分院」將分為「新竹醫院」提供重度級急重症醫療服務；「生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務為主；「生醫醫院竹東院區」以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主的醫療服務。

針對新竹醫院，衛生局表示，新竹醫院去年已陸續增加神經外科、心臟外科、脊椎骨科、高危險妊娠以及急診專科等人力，今年也將增加其他科別，以強化急重症醫療照護守護民眾健康。在急診兒科部分，也新增2名專科醫師，提供24小時兒科急診服務，讓大新竹地區的病童都能得到最適切的醫療照護。

台大醫院 新竹 林智堅

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