蔡其昌爭取512萬 外埔白千層森林成新秘境

台中市外埔區六分里水頭一路至二路間樹木林立，適合闢建林蔭大道供民眾休閒使用，里長劉黃碧霞向立法院副院長蔡其昌反映，蔡其昌爭取農委會水保局總經費512萬元，今天現場會勘，將打造一串接外埔桐花步道之白千層森林秘境。

蔡其昌今天邀農委會水土保持局台中分局長陳重光、台中市議員施志昌、外埔區公所和六分里長劉黃碧霞等人到場視察白千層步道竣工工程，該步道工程延續既有林間步道景觀，在白千層樹林裡闢建一森林步道，是地方居民散步運動的絕佳地點。

蔡其昌表示，他和地方民代、里長努力一段時間，今天又啟用一條新的白千層步道，從甲后路來到外埔會先進入到磁瑤綠廊道，可串接桐花步道再到現在的白千層步道，最後終點會到六分社區的農藝傳坊，順利串聯地方特色亮點。

施志昌表示，地方的發展大家有目共睹，外埔現在除了有三條步道外（磁瑤綠廊道、桐花步道、白千層步道），更有葡萄酒、紅龍果等農特產品，大家會持續與社區一起推廣外埔特色，讓更多人看見外埔的美。