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蔡其昌爭取512萬 外埔白千層森林成新秘境

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天和水保局等單位人員，勘查外埔白千層森林，將闢林蔭大道。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天和水保局等單位人員，勘查外埔白千層森林，將闢林蔭大道。記者游振昇／攝影

台中市外埔區六分里水頭一路至二路間樹木林立，適合闢建林蔭大道供民眾休閒使用，里長劉黃碧霞向立法院副院長蔡其昌反映，蔡其昌爭取農委會水保局總經費512萬元，今天現場會勘，將打造一串接外埔桐花步道之白千層森林秘境。

蔡其昌今天邀農委會水土保持局台中分局長陳重光、台中市議員施志昌、外埔區公所和六分里長劉黃碧霞等人到場視察白千層步道竣工工程，該步道工程延續既有林間步道景觀，在白千層樹林裡闢建一森林步道，是地方居民散步運動的絕佳地點。

蔡其昌表示，他和地方民代、里長努力一段時間，今天又啟用一條新的白千層步道，從甲后路來到外埔會先進入到磁瑤綠廊道，可串接桐花步道再到現在的白千層步道，最後終點會到六分社區的農藝傳坊，順利串聯地方特色亮點。

施志昌表示，地方的發展大家有目共睹，外埔現在除了有三條步道外（磁瑤綠廊道、桐花步道、白千層步道），更有葡萄酒、紅龍果等農特產品，大家會持續與社區一起推廣外埔特色，讓更多人看見外埔的美。

陳重光說會全力來配合地方建設，白千層樹森林秘境闢建林間步道260公尺，設有出入口意象2處及休憩設施1座，改造工程總經費512萬元。

立法院副院長蔡其昌今天和水保局等單位人員，勘查外埔白千層森林，將闢林蔭大道。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天和水保局等單位人員，勘查外埔白千層森林，將闢林蔭大道。記者游振昇／攝影

蔡其昌 桐花 農委會

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