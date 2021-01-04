記得儲水！桃園八德、大溪1萬多戶 6日將停水16小時

台灣自來水公司第二區管理處辦理大溪區埔頂路二段汰換管線工程，預計於6日早上8點起至晚間12點止，將停水16小時進行施工，停水區域涵蓋八德、大溪多里，統計將有1萬1578戶受影響，提醒民眾要預先儲水備用。

1月6日早上8點至晚間12點，總計16小時，停水區域包含八德區福林里、福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里；大溪區仁義里、僑愛里、仁武里、仁美里、仁善里；另外，水壓降低區域為大溪區仁愛里。

市府經濟發展局提醒，民眾可預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。停水期間需關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局指出，如恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，有任何供水問題皆可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。