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桃園角板山梅園、石門水庫 梅花綻放中

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫梅花綻放和角板山相輝映。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供
石門水庫梅花綻放和角板山相輝映。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供

桃園市復興區角板山梅園是北台灣知名賞梅去處，也是北部最大的梅園，角板山風景區約6公頃，梅園就占了2公頃，300多株梅花種植多年，這裡曾是前總統蔣中正行館，與夫人宋美齡都愛梅花，現在是熱門景點，每年12月底至1月底是花期，因為數量多，花季期間吸引許多遊客來此賞花。

角板山除了梅園，還有戰備隧道、蔣公行館、雕塑公園、樟腦收納所等景點還可以俯瞰溪口部落，或健行至部落參觀。

石門水庫梅花綻放，目前只是初期，還有數不清的花苞待放中北區水資源局表示，遊客可以從溪洲公園，還有水庫的中線及高線附近的步道賞花，整排的梅花迎賓似的歡迎遊客，空氣中還可以聞到淡淡的花香，這時賞花也能看見轉紅的楓葉，如詩境般的景緻讓人覺得不虛此行。

石門水庫部分梅花沿著步道種植。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供
石門水庫部分梅花沿著步道種植。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供
石門水庫梅花初期開，預計月中盛開。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供
石門水庫梅花初期開，預計月中盛開。圖／宏碁婦幼醫院副院長劉興寬提供

梅花 石門水庫 角板山

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