桃園角板山梅園、石門水庫 梅花綻放中

桃園市復興區角板山梅園是北台灣知名賞梅去處，也是北部最大的梅園，角板山風景區約6公頃，梅園就占了2公頃，300多株梅花種植多年，這裡曾是前總統蔣中正行館，與夫人宋美齡都愛梅花，現在是熱門景點，每年12月底至1月底是花期，因為數量多，花季期間吸引許多遊客來此賞花。

角板山除了梅園，還有戰備隧道、蔣公行館、雕塑公園、樟腦收納所等景點還可以俯瞰溪口部落，或健行至部落參觀。