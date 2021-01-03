桃消防局去年救護出勤逾10萬件 百川建設今捐救護車
桃園市去年消防局救護出勤量逾10萬多件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院共102人，突破歷年新高。百川建設為讓桃園市民享有更完善的醫療資源，今天特別捐贈1輛救護車，由桃園市長鄭文燦親臨受贈並回贈感謝狀。
鄭文燦今天上午出席「百川建設開發股份有限公司捐贈桃園市政府救護車」活動，他表示，百川建設公司今天成立50周年，特別捐贈市府消防局1輛救護車，讓到院前救護發揮極大功效。
鄭文燦說，桃園市升格至今已6年，人口成長約21萬人，是全台發展最快、進步最大的城市，消防局去年救護出勤量近10萬8000件，相當辛苦。
另外，為因應防疫期間，消防局執行專案勤務達449車次、協助後送確診患者達121人，為防疫做出極大貢獻，鄭文燦提及，市府也提供消防局載送確診個案勤務的同仁5000元防疫津貼，以及5天的自主健康管理假，體恤同仁的辛苦。
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