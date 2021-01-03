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竹縣辦單身聯誼結良緣 楊文科今為首對結婚者證婚

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
擔任證婚人的縣長楊文科（右一）為新人獻上祝福。記者陳斯穎／攝影
擔任證婚人的縣長楊文科（右一）為新人獻上祝福。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府青年事務中心近2年積極舉辦未婚聯誼活動，其中一對參加活動配對成功的情侶，經過一年多的交往，今天舉辦婚禮，擔任證婚人的縣長楊文科為他們獻上祝福並表示，縣府藉由舉辦青年未婚聯誼，鼓勵忙於工作單身男女擴大交友圈，更積極營造友善育兒環境，降低家長育兒負擔，要讓青年「願婚、樂生、安心養」。

出身在橫山鄉的30歲的客家子弟涂國豪，由於從事傳統製造業，認識異性機會稀少，在親朋好友建議下，抱著多加認識朋友的心情，參加前年9月底縣府舉辦未婚聯誼活動，在此結識了現年28歲第一次參加聯誼活動的張芮瑄。

兩人剛好分到同個單車漫遊小組，最後配對成功，牽起了彼此浪漫的緣分，後續還一起參加在地文藝、旅遊活動，加深彼此認識，選擇在新的一年開始，往人生下一階段邁進。

楊文科說，青年事務中心至今已舉辦6場共605人參加，成功配對51對，平均配對率達16%，很高興新的一年剛開始傳來好消息，涂國豪與張芮瑄成為未婚聯誼活動首對走入婚姻的情侶，祝福他們百年好合、早生貴子，新生兒營養補助金等著他們來領，第一胎補助一萬元、第二胎二萬元、第三胎以上五萬元。

楊文科也提醒民眾登記結婚的便民措施，可以跨所、跨縣市，如需要假日辦理，可前3天預約戶政事務所辦理結婚登記，指定結婚當天生效。

聯誼 青年 結婚

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