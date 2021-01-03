竹縣合興森林愛情園區完工啟用 快來浪漫打卡

有「愛情車站」浪漫美名的新竹縣橫山鄉合興車站，假日總是吸引許多民眾造訪，縣府去年投入2250萬元，針對車站對面2.1公頃閒置土地進行景觀營造，今天舉行竣工典禮，由縣長楊文科、橫山鄉長張志弘等人剪綵啟用，期待串聯周邊景點，為橫山鄉帶來更大一波觀光旅遊、產業發展。

楊文科表示，合興森林愛情園區營造計畫爭取前瞻計畫補助1800萬元，加上縣府自籌450萬元，在鐵路內灣支線合興車站旁打造延伸休閒景點，可帶動觀光旅遊、產業發展，成為在地民眾、內灣每年200萬旅客一個新的特色休憩地點。

交旅處表示，此工程在去年底水保工程驗收合格，經過1年多時間完工，工程採水土保持設施，主要特色是使用生態滯洪池，可調節園區內水量，兼具濕地生態、整坡綠化，創造出綠色減碳的生態園區，包含生態草溝砌石溝共66公尺、生態滯洪池1座、休憩表演平台3處、環園步道3條、綠美化面積9648平方公尺、休憩座椅10座等設施，更規畫了親子喜愛的3座溜滑梯及沙坑。