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竹縣合興森林愛情園區完工啟用 快來浪漫打卡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
合興森林愛情園區工程採水土保持設施，創造出綠色減碳的生態園區，更規畫了親子喜愛的溜滑梯及沙坑。圖／新竹縣政府提供
合興森林愛情園區工程採水土保持設施，創造出綠色減碳的生態園區，更規畫了親子喜愛的溜滑梯及沙坑。圖／新竹縣政府提供

有「愛情車站」浪漫美名的新竹縣橫山鄉合興車站，假日總是吸引許多民眾造訪，縣府去年投入2250萬元，針對車站對面2.1公頃閒置土地進行景觀營造，今天舉行竣工典禮，由縣長楊文科、橫山鄉長張志弘等人剪綵啟用，期待串聯周邊景點，為橫山鄉帶來更大一波觀光旅遊、產業發展。

楊文科表示，合興森林愛情園區營造計畫爭取前瞻計畫補助1800萬元，加上縣府自籌450萬元，在鐵路內灣支線合興車站旁打造延伸休閒景點，可帶動觀光旅遊、產業發展，成為在地民眾、內灣每年200萬旅客一個新的特色休憩地點。

交旅處表示，此工程在去年底水保工程驗收合格，經過1年多時間完工，工程採水土保持設施，主要特色是使用生態滯洪池，可調節園區內水量，兼具濕地生態、整坡綠化，創造出綠色減碳的生態園區，包含生態草溝砌石溝共66公尺、生態滯洪池1座、休憩表演平台3處、環園步道3條、綠美化面積9648平方公尺、休憩座椅10座等設施，更規畫了親子喜愛的3座溜滑梯及沙坑。

園區啟用也搭配合興愛情車站70周年系列活動，元旦起縣府結合地方組織舉辦系列活動，包含車站內新設「愛情12時刻」裝置藝術，有高度3公尺鐵雕藝術時鐘、書寫著各國我愛你文字的愛心雕塑等，並與在地20多家旅宿飯店業者合作，入住指定飯店即贈送「內灣線鐵道解謎」套組，享受內灣線一日遊實境解謎闖關，限量1000份送完為止，歡迎全台民眾，尤其情侶、想脫單者快來打卡，詳情可上網站https://hoxista.com/查詢。

縣府投入2250萬元打造的新竹縣合興森林愛情園區，今天舉辦竣工啟用典禮。記者陳斯穎／攝影
縣府投入2250萬元打造的新竹縣合興森林愛情園區，今天舉辦竣工啟用典禮。記者陳斯穎／攝影

愛情 內灣 楊文科

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