百川建設捐救護車救人 鄭文燦：OHCA搶救102新高

桃園市政府今天中午在桃園區舉辦百川建設捐贈救護車典禮，百川建設慶祝成立50周年，由董事長陳張月霞捐贈消防局1輛救護車，市長鄭文燦接受、致贈「熱心公益」獎牌，對百川建設回饋社會、支持消防義舉，他認為，救護車可讓到院前救護發揮極大功效。

鄭文燦說，桃園市消防局去年救護車出勤約10萬件次，出勤救護到院前心肺功能停止（OHCA） 病患，經搶救、康復出院全年共102人，讓102個家庭重拾幸福生活，歷年新高，這是仰賴救護員及救護車輛，把握黃金救援時間，將病患及時送醫急救。

百川建設慶祝50週年，特別添購1輛消防車輛，捐贈桃園市消防局救護使用，鄭文燦認為，百川建設具深厚營造基礎，在桃園推出許多優質建築作品，讓住戶感受滿意，他感謝百川建設回饋社會、支持消防，也祝福該公司未來50年繼續為台灣、桃園打造優質建築作品，

鄭文燦表示，去年防疫期間，消防局執行專案勤務達449車次、協助後送確診患者121人，為防疫做出極大貢獻，市府提供消防局載送確診個案防疫津貼每人5000及5日自主健康管理假，感謝消防員的付出，尤其救護需要新穎救護車及精良裝備，才能將患者及時送醫妥善處置，發揮到院前救護最大功效。