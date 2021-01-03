桃市義刑協會成立當刑警後循 吳裕松首任理事長

桃園市升格後，一群支持警方刑案偵辦的企業界人士，最近籌組成立桃園市義勇刑警協會，桃園市府民防大隊副大隊長吳裕松當選首屆理事長，選出首屆理監事20人，預定本月正式成軍授旗，吳裕

松今天上午表示，為支持刑警治安後盾，鼓勵及獎勵刑警辦案貢獻和辛勞，透過義刑協會擴大預防犯罪宣導、促進警民合作維護治安。

桃園市義勇刑警協會成立大會，選出理事長吳裕松等首屆理監事20人，市警局長陳國進、刑警大隊長邱紹洲出席見證，陳國進表示，基於警力有限、民力無窮精神，義勇刑警協會成立，未來獎勵、慰問刑警辦案辛勞，希望協助刑警科技設備更新、共同預防犯罪、擴大安全宣導，發揮維護治安功能。

吳裕松經營工程塑膠及醫療儀器事業有成，熱心投入公益10多年，現任民防副大隊長、桃園市迅雷救援協會會長，這次籌組擔任首屆市義刑協會理事長，他說，鑑於刑警維護治案貢獻大，希望成立協會當刑警後盾，爭取社會資源、發放破案獎金、獎勵有功人員，為治安盡一分心力。