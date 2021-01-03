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桃市義刑協會成立當刑警後循 吳裕松首任理事長

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市義勇刑警協會籌組成立，首屆理事長吳裕松（左五）當選，桃園市警局長陳國進（右四）及刑大隊長邱紹洲（右三）見證祝賀。記者曾增勳／攝影
桃園市義勇刑警協會籌組成立，首屆理事長吳裕松（左五）當選，桃園市警局長陳國進（右四）及刑大隊長邱紹洲（右三）見證祝賀。記者曾增勳／攝影

桃園市升格後，一群支持警方刑案偵辦的企業界人士，最近籌組成立桃園市義勇刑警協會，桃園市府民防大隊副大隊長吳裕松當選首屆理事長，選出首屆理監事20人，預定本月正式成軍授旗，吳裕

松今天上午表示，為支持刑警治安後盾，鼓勵及獎勵刑警辦案貢獻和辛勞，透過義刑協會擴大預防犯罪宣導、促進警民合作維護治安。

桃園市義勇刑警協會成立大會，選出理事長吳裕松等首屆理監事20人，市警局長陳國進、刑警大隊長邱紹洲出席見證，陳國進表示，基於警力有限、民力無窮精神，義勇刑警協會成立，未來獎勵、慰問刑警辦案辛勞，希望協助刑警科技設備更新、共同預防犯罪、擴大安全宣導，發揮維護治安功能。

吳裕松經營工程塑膠及醫療儀器事業有成，熱心投入公益10多年，現任民防副大隊長、桃園市迅雷救援協會會長，這次籌組擔任首屆市義刑協會理事長，他說，鑑於刑警維護治案貢獻大，希望成立協會當刑警後盾，爭取社會資源、發放破案獎金、獎勵有功人員，為治安盡一分心力。

吳裕松表示，首屆市義刑協會成立，170會員加入（目標招募205人），協會將設直屬、桃園、中壢、鎮龍、德溪、梅園及山蘆7分隊，協助分局，預定本月間授旗、授證成軍運作，以民間企業為主，並嚴格規範會員加入資格，排除8大行業者、前科犯、政治人士參加，該會未來關懷刑警辦案辛勞、獎勵破案、慰問刑警辦案重大傷殘、表揚有功刑警及聯誼，當刑警後盾，

桃園市義勇刑警協會籌組成立，首屆理事長吳裕松（見圖）當選。記者曾增勳／攝影
桃園市義勇刑警協會籌組成立，首屆理事長吳裕松（見圖）當選。記者曾增勳／攝影

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