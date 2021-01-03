找回美麗天際線 竹市舊城區42處路口天空纜線地下化

新竹市府交通處啟動市中心1平方公里、42處路口的纜線地下化工程，歷經一年工期，今宣布42處重要幹道路口、共計4萬8千平方公尺的纜線地下化工程正式完工，除將雜亂的交通標誌統整共桿，用路人不再混亂，也建置行人穿越島、行人穿越線退縮，讓步行更安全，更找回美麗天際線。

市長林智堅表示，舊城區過去街道除有無數電桿與雜亂的電線，更有零散四周的路口交通號誌、標誌，相關設施不僅遮掩天空的視野，也讓轉彎車輛的視野受限，容易造成交通事故。

市府爭取中央前瞻基礎建設計畫獲1.6億元補助經費，在市區經國路、東大路、西大路及中華路所包圍的範圍共42處進行天空纜線地下化、路口交通號誌整併「共桿」等工程，更找回更多空間，設立行人庇護道，提升行人安全。

交通處表示，42處路口包括東大、西大、北大、經國、中正、中央等幹道交會的大路口，本次工程為使行人能更安心穿越馬路，特別設置89處、約1.8公里長的行人庇護道，以便行人若來不及穿越馬路，可在此安全停留，更透過退縮行人穿線，避免轉彎處即是通行處，以增加駕駛人反應時間。

交通處說，本工程光會勘就將近辦理200場，首先，在路口施工為了要兼顧人車通行權益、交通安全，只能在夜間進行施作，地下管線分布複雜又分屬於不同單位，更增加工程困難度。另外，建置行人庇護道工程會影響周邊商家、居民出入，只能不斷溝通。工程範圍廣又受限時間壓力，感謝施工團隊的努力、民眾的體諒與配合，才能完成工程。