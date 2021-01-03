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苗栗縣第一件都更案動工 縣府：指標意義創造多贏

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第一件都市更新案最近終於動工，營建署都市更新組組長王武聰等人到場見證。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第一件都市更新案最近終於動工，營建署都市更新組組長王武聰等人到場見證。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第一件都市更新案，歷經2年多的努力，最近終於動工，地處竹南中港老街區，基地面積約1269坪，使用容積獎勵23.58%、近410坪，營建署都市更新組組長王武聰到場見證里程碑，認為都更大不易，肯定苗栗縣的第一件為時不會太晚。

「別具指標性意義」，縣府工商發展處長黃智群說，不僅是全縣第一件，尤其是中港老街是竹南鎮最早發展的地方，住家建築老舊，都更代表都市再發展，及居住安全議題逐漸受到重視，也是由縣府、公所協助整合民間開發者與地主意見的地區發展案，創造多贏的局面。

都更案上月30日動土典禮，王武聰、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場致意，工商發展處指出，更新土地面積約1269坪，鄰近縣定古蹟慈裕宮、中港老街，目前基地內仍有部份計畫道路未開闢，交通條件不佳，土地低度利用，且建築物多已老舊失修，都更案2018年3月核定。

縣府團隊及公所等單位為促成都更案，多次協調土地爭議、建物占用清除、道路設計，施工及民生管線等相關疑義，開發業者主動取得，並開闢8公尺寬計畫道路，捐贈給公所管理，今年終於取得建築執照核發，也是全縣第一件自辦都市更新案。

工商發展處指出，都更案依法可取得增加37.85%容積獎勵、約657.6坪，實際使用容積獎勵23.58%，約409.7坪，規畫連棟式透天住宅、店鋪及公寓，提供約37戶住宅單元，改善及活化都市土地再開發利用，並帶動老街活化，預計2022年5月完工。

工商發展處統計全縣約40%建築、10萬6000棟屋齡逾30年，縣府前年設置危險及老舊建築重建推動師制度，目前有119人，已核定9件重建計畫，縣府期望都更及危老重建兩大政策雙管齊下，改善都市景觀，提升住家安全、品質，諮詢電話037-559250。

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