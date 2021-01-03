雪霸處1月4日啟動雪季服務 7危險路段要注意安全

雪霸國家公園管理處1月4日啟動雪季服務，今天公布園區下雪時，雪山線山10.4公里到10.9公里山難熱點等7處危險路段，提醒山友特別注意安全。

雪山上月21日飄下第一場雪，上月31日到今年1月1日寒流來襲，因缺乏水氣沒有下雪，雪霸處明天到3月31日實施雪季服務，今天公布7處下雪危險路段提醒山友注意安全，包括山難熱點雪山線山10.4公里到10.9公里，路況厚雪、硬冰、坡度陡。

雪山線8.8K黑森林水源地結冰路段；大霸線9.6公里到10公里結冰路段，覆雪路徑不明；大霸尖山霸基處結冰路段；四秀線品田山前的V型谷結冰路段、困難地形；此外，聖稜線品田斷崖、素密達斷崖，困難斷崖地形，需自備技術裝備。

雪霸處提醒，雪季期間從事登山活動，冰斧（登山杖）、冰爪、安全頭盔等裝備，及行前應有的雪地訓練，各項準備工作均關係生命安全，千萬不可輕忽，且結冰的步道易造成滑倒受傷，嚴重可能會導致骨折或墜谷等傷害，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時應特別注意安全，一旦發生高山症，牢記「下降、下降、再下降」是最有效的改善方式。

另，園區對外聯絡道路長且崎嶇，登山或遊憩的民眾注意保暖，出門前五油三水逐一檢查，路面冬天時容易結冰，最好備妥雪鏈，避免車輛打滑失控，園區最新雪況及交通，可來電詢問，雪山地區04-25901316、04-25901350、觀霧遊憩區037-276300、 037-276800、雪見遊憩區037-962188。