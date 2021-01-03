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他們心繫家鄉 亞洲台灣客家聯合總會支持苗栗火旁龍
客庄12大節慶今年苗栗𪹚龍前夕，亞洲台灣客家聯合總會跨海來支持，最近捐贈苗栗市公所大型日本超輕土（紙黏土）創作「火旁龍盛世」，市長邱鎮軍感謝他們人在國外，心繫家鄉事務，由於新冠肺炎疫情嚴峻，希望透過（火旁）龍祈福。
火旁龍是苗栗客家庄特有元宵民俗，今年邁入第23年，亞洲台灣客家聯合總會透過苗栗市民代表會副主席王封台等人牽線，亞洲台灣客家聯合總會長彭仲年的太太黃麗璇，及聯合總會顧問苗栗縣政府文化觀光局退休局長甘必通等人，上月31日到市公所捐贈 「𪹚龍盛世」。
甘必通說，香港、新加坡、日本、緬甸、越南等國家客家會組成聯合總會，關心台灣客家事務，有感𪹚龍活動揚名海內外，特別於今年𪹚龍前夕捐贈，希望更加成功，發揚客家文化。
「𪹚龍盛世」由彭仲年、黃麗璇夫婦及學生，花了1個半月創作，黃麗璇表示，她從小耳濡目染𪹚龍，響應創作「（火旁）龍盛世」，特色是𪹚龍需要團隊合作，12名龍手動作、姿態各異，此外，1099片龍鱗分3層，必須一片一片做好再黏接上去，相當花費時間，贈送給市公所，代表海外客家人的支持。
邱鎮軍致贈感謝狀，感謝海外企業家關心家鄉，希望透過𪹚龍祈福，用熱情、鞭炮把疫情炸出台灣，今年苗栗𪹚龍系列活動，2月20日祥龍點睛，26日踩街，27日𪹚龍之夜，28日化龍返天，歡迎民眾來參與。
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