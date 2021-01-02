快訊

用台灣豬肉便當要漲10元 豬農驚訝：一下子也漲太多了

比爾蓋茲是金主！這家熱門電池新創可望尬車特斯拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假次日大溪湧入人潮 水舞新曲、落羽松助攻

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
元旦連假第二天，寒流退去、陽光露臉，桃園市熱門點大溪老街及角板山行館遊客數破萬，觀光景區舒適度燈號分別亮起紅、黃燈。圖／民眾提供
元旦連假第二天，寒流退去、陽光露臉，桃園市熱門點大溪老街及角板山行館遊客數破萬，觀光景區舒適度燈號分別亮起紅、黃燈。圖／民眾提供

元旦連假第二天，寒流退去、陽光露臉，氣溫逐漸回升至15度，桃園市熱門點大溪老街及角板山行館遊客數破萬，觀光景區舒適度燈號分別亮起紅、黃燈。業者表示，今天大溪老街相較昨天元旦更熱鬧，天氣仍偏低，許多怕冷的遊客戴起口罩「防寒」，也能達到防疫效果。

大溪老街廖姓業者表示，今天中午過後老街湧入人潮，老街步道及聯外道路被擠得水洩不通，除了因天氣放晴，月眉濕地400顆落羽松近日轉紅，許多民眾賞松後順道造訪老街，慈湖水舞也在昨晚發布新曲，使入夜後遊客不會散去，延長停留老街的時間。市府風景管理處長廖育儀分析，每次連假次日通常遊客最多，加上天氣因素，促使遊客出籠，此次連假人潮有機會超越中秋連假。

大溪老街 連假

延伸閱讀

元旦連假收假日 國道9路段恐壅塞

墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘

大溪景觀電梯常維修 長輩報怨膝蓋不勘負荷

元旦連假爆車潮 田尾公路花園業者憂春節更塞

相關新聞

元旦連假次日大溪湧入人潮 水舞新曲、落羽松助攻

元旦連假第二天，寒流退去、陽光露臉，氣溫逐漸回升至15度，桃園市熱門點大溪老街及角板山行館遊客數破萬，觀光景區舒適度燈號...

張維銓接任雪霸國家公園管理處長 縣府盼攜手合作

雪霸國家公園管理處處長最近交接，新任處長張維銓由內政部營建署國家公園組組長調任雪霸管理處，學經歷豐富且由基層做起，地方各...

罷王浩宇總部發烤香腸 民眾怕「以後吃不到」還想加購

桃園市議員王浩宇罷免案將於今年1月16日進行投票。罷免王皓宇總部昨天起一連兩天在總部前舉辦「罷王烤香腸 壢挺台灣豬」試吃...

桃園防疫旅館快客滿 市府急協調2家旅館投入防疫

英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，中央規定15日起居家檢疫者須1人1戶，再加上農曆春節返鄉潮，防疫旅館需求大增，桃園市現有1...

五月天演唱會已揪7名自主健康管理者 桃市府加強督導

天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，最高可罰1...

集結70年來首長印信與簽名真跡 桃園印記特展開跑

從桃園縣到桃園市迄今走過70個年頭，歷經首屆官派縣長1人、16屆民選（或代理）縣長19人，及升格後2屆民選市長1人，桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。