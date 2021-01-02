元旦連假次日大溪湧入人潮 水舞新曲、落羽松助攻

元旦連假第二天，寒流退去、陽光露臉，氣溫逐漸回升至15度，桃園市熱門點大溪老街及角板山行館遊客數破萬，觀光景區舒適度燈號分別亮起紅、黃燈。業者表示，今天大溪老街相較昨天元旦更熱鬧，天氣仍偏低，許多怕冷的遊客戴起口罩「防寒」，也能達到防疫效果。

大溪老街廖姓業者表示，今天中午過後老街湧入人潮，老街步道及聯外道路被擠得水洩不通，除了因天氣放晴，月眉濕地400顆落羽松近日轉紅，許多民眾賞松後順道造訪老街，慈湖水舞也在昨晚發布新曲，使入夜後遊客不會散去，延長停留老街的時間。市府風景管理處長廖育儀分析，每次連假次日通常遊客最多，加上天氣因素，促使遊客出籠，此次連假人潮有機會超越中秋連假。