張維銓接任雪霸國家公園管理處長 縣府盼攜手合作

雪霸國家公園管理處處長最近交接，新任處長張維銓由內政部營建署國家公園組組長調任雪霸管理處，學經歷豐富且由基層做起，地方各界期待他也能帶給雪霸處一番新作為、新氣象。

雪霸國家公園管理處卸任處長楊模麟與新任處長張維銓的交接典禮前天舉行，布達典禮由內政部營建署署長吳欣修監交，苗栗縣副縣長鄧桂菊、文化觀光局技正謝國昌技正、原民中心主任蔣意雄主任都代表縣府出席觀禮。

苗栗縣政府指出，雪霸國家公園於1992年成立，區內高山林立，風景壯麗，雪山、大霸尖山及聖陵線等崇峻高山及自然地景蘊藏重要生物種類及族群，擁有台 灣獨一無二國寶魚櫻花鉤吻鮭及觀霧山椒魚等保育物種，是座自然資源豐富的國家公園，是遊客享受優美景觀與豐富自然資源的好場所。

鄧桂菊代表苗栗縣長徐耀昌出席觀禮，她強調縣府將攜手雪霸國家公園管理處，共同致力推動遊憩區及周邊部落生態旅遊活動，提供遊客更深度的生態旅遊體驗，縣府將持續改善聯外交通，串連遊憩據點，使苗栗旅遊更親民，並藉由多元管道引導遊客關懷環境、尊重部落、保護部落環境，促進部落產業發展並建立良好夥伴關係。

雪霸處表示，新任處長張維銓處由國家公園組組長調任雪霸處，國立中興大學都市計畫學系碩士，歷任內政部營建署技士、專員、技正、科長、室主任、簡任技正、副組長、組長及台江國家公園管理處處長等職務，由基層做起，學經歷完整。