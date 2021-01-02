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罷王浩宇總部發烤香腸 民眾怕「以後吃不到」還想加購

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
市議員梁為超也到場支持活動。圖／罷王總部提供
市議員梁為超也到場支持活動。圖／罷王總部提供

桃園市議員王浩宇罷免案將於今年1月16日進行投票。罷免王皓宇總部昨天起一連兩天在總部前舉辦「罷王烤香腸 壢挺台灣豬」試吃活動。罷免發起人唐平榮表示，每日準備116條台灣豬烤香腸，今天下午2點開始發，一個小時就發完了，還有不少人擔心「以後吃不到成分單純、真正的台灣豬香腸」，紛紛想加購。

唐平榮說，由於日前王浩宇頻頻在臉書上發表有關萊豬、萊牛等相關言論，引起社會動盪，民眾紛紛向總部表示不滿，希望罷王總部有所回應。由於罷免行動僅針對王浩宇個人，對於政府開放萊豬等政策，不想討論，但為了表達中壢人挺台灣豬的訴求，也剛好有專業的烤香腸業者願意合作推廣，所以舉辦這場台灣豬香腸試吃活動。

活動於今年元旦起一連兩天舉行，只要現場拍照打卡上傳臉書，就能試吃美味的台灣豬香腸，每人限1支；若覺得好吃也可以現場跟業者以每隻25元加購，希望能達到向市民推廣台灣豬及幫助香腸業者的目的。

唐平榮也強調，希望力挺萊豬進口的王浩宇，也能夠在他的議員服務處舉辦「萊豬烤香腸試吃」活動，向市民用行動證明萊豬安全無虞。

發起人平榮表示，每日準備116條台灣豬烤香腸，今天下午2點開始發，一個小時就發完了，還有不少人擔心「以後吃不到成分單純、真正的台灣豬香腸」，紛紛想加購。圖／罷王總部提供
發起人平榮表示，每日準備116條台灣豬烤香腸，今天下午2點開始發，一個小時就發完了，還有不少人擔心「以後吃不到成分單純、真正的台灣豬香腸」，紛紛想加購。圖／罷王總部提供
市議員梁為超也到場支持活動。圖／罷王總部提供
市議員梁為超也到場支持活動。圖／罷王總部提供

萊豬 王浩宇 罷免

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