桃園防疫旅館快客滿 市府急協調2家旅館投入防疫

英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，中央規定15日起居家檢疫者須1人1戶，再加上農曆春節返鄉潮，防疫旅館需求大增，桃園市現有11家、1437間一般型防疫旅館房間，入住率4成4，市府近日接到大量訂單，24日至26日將現入住高峰，防疫旅館快滿房，觀旅局急協調2家旅館投入，也呼籲返台者選合法防疫旅宿，否則業者與民眾都會挨罰。

桃園市居家檢疫者有7成選擇住家裡，但隨著中央加嚴檢疫規範，若住處無法落實1人1戶，就得住進集中檢疫所或防疫旅宿，且2月11日就是除夕夜，不少旅外者為求安心與家人團圓，往回推14天居家檢疫期，1月下旬入住訂單爆量，預定入住率已達9成8。

觀旅局長楊勝評說，1月下旬防疫旅館入住需求大，觀旅局已經設法在解決，由於尋覓獨棟式防疫旅館不易，已協調2家旅館提供分層式空間且有獨立通道，衛生局也檢視過動線無虞，2家旅館將釋出127間房，下周將開放入住，待入住高峰期結束後可退場。

交通部觀光局已公告，未申請成為防疫旅館業者收住居家檢疫或隔離者，最高可罰1萬5千元且可按次處罰，觀旅局強調，市府會透過民政局居家檢疫系統檢視入住地點，只要非轄內合法防疫旅館就會要求遷離，疫情初期就曾揪出過違規者，近月已無發現。

為避免非法入租成為防疫破口，觀旅局觀光管理科長李復華說，市府也掌握非法日租套房黑名單，只要居家檢疫者入住非法日租，一樣能循線揪出，若是未查核過的非法日租，也可透過檢舉查獲，但疫情以來轄內並未有類似案件，推測日租房東也怕染疫風險不敢做亂。依指揮中心規定，返台者若填具入境資料不實，最高可罰15萬元。