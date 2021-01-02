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五月天演唱會已揪7名自主健康管理者 桃市府加強督導

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，桃市府防疫督導小組加強巡查。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，桃市府防疫督導小組加強巡查。圖／桃園市政府提供

天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，最高可罰15萬元，由於今晚是五月天開唱第三場，桃市府防疫督導小組持續戒備，確認主辦單位相信音樂在會場周邊與入場處都有加強防疫宣導，市府強調，請自主健康管理者勿存僥倖，以免受罰也徒增染疫風險。

市府新聞處長詹賀舜說，五月天演唱會入場採實名制，進場場需要準備身分證與票根，由於發生自主健康管理者參與演唱會情形，相信音樂已在官方臉書加強說明，並製作圖卡，提醒幾月幾日以前入境者，才得參與該場次的演唱會，今天相信音樂也在會場周邊多處張貼說明公告，並用大聲公向入場歌迷說明。

詹賀舜表示，市府組成防疫督導小組，有新聞處、衛生局與警察局6人一組在現場巡查督導，中壢警方也有派員部署可隨時支援，今天下午4點半開放入場，中央流行疫情指揮中心也因應入場時間提前開啟「天網」，以利在晚上6點開演前，迅速找出違規入場者，希望在連續3天的宣導下，不要再有違規者，以免防疫破功。

有鑒於前2天都有發生自主健康管理者跑來參加演唱會，相信音樂今天在入場處與會場周邊都貼出相關公告，並透過大聲公宣導，特別提醒歌迷，若要參加今天1月2日的演唱會場次，必須在12月11日前入境，若是在11日以後才入境者，「請回家好好休息！」

相信音樂在現場張貼公告，請參與演唱會者務必完成居家檢疫或隔離14天，並要再加上7天的自主健康管理期間，完成後確認身體健康狀況良好無異狀，再來參加演唱會。

桃園市政府提醒，自主健康管理人員及有疑似症狀者，請勿搭乘大眾運輸交通工具、勿至人潮聚集場所及參加大型活動，切勿以身試法，前2天確定違反自主健康管理規定的7人，交由衛生局以傳染病防治法第58條裁處，後續依相關事證，決定裁處金額。

天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，主辦單位透過大聲公加強宣導。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，主辦單位透過大聲公加強宣導。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，主辦單位在會場貼出防疫公告。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，主辦單位在會場貼出防疫公告。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，衛生局長王文彥（右）到場督導防疫措施。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，衛生局長王文彥（右）到場督導防疫措施。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，桃市府防疫督導小組加強巡查。圖／桃園市政府提供
天團五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會一連3天在桃園國際棒球場開唱，前2天陸續揪出7名自主健康管理者違規入場，今晚是五月天開唱第三場，桃市府防疫督導小組加強巡查。圖／桃園市政府提供

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