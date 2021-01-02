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集結70年來首長印信與簽名真跡 桃園印記特展開跑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供

從桃園縣到桃園市迄今走過70個年頭，歷經首屆官派縣長1人、16屆民選（或代理）縣長19人，及升格後2屆民選市長1人，桃園市政府秘書處為帶領觀展人溯源縣到市的變化，即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信，歡迎大家都能一訪初探文書檔案變遷與歷史軌跡交會。

桃園市政府秘書處指出，秘書處文檔科專責市府公文書收發作業，也保管市府及升格前部分機關的印信；「印信」是政府機關行使職權的憑證，也是公權力的象徵，蓋有印信的公文書，不僅具法律效力，更代表機關對公文書內容的責任，而機關於印信的製發、啟用、管理、換發及廢、舊印信繳銷過程，也必須以審慎、嚴謹的態度處理。

秘書處指出，桃園印記展覽以桃園歷任縣市首長的任期為歷史軸線，用圖像化的呈現吸引觀展人目光，無論是首屆民選縣長徐崇德，還是現任市長鄭文燦簽字與印信都能親眼欣賞，不僅傳達印信基本知識，也彰顯文書制度的嚴謹及其被賦予的法律效力。

市府秘書處處長顏子傑說，展覽陳設桃園70年來的歷史印信、首長簽名真跡與簽字章，歡迎市民及市府同仁在公餘時間來觀展，加深對公部門文書印信的知識與印象。

桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園印記特展展出關防實品及樣張展示。圖／桃園市秘書處提供
桃園印記特展展出關防實品及樣張展示。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供
桃園市政府秘書處即日起至29日在市府舉行桃園印記特展，展覽集結歷任首長簽名、簽字章及機關印信的樣張和部分實體印信。圖／桃園市秘書處提供

鄭文燦

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