桃市議員王浩宇罷免案公辦說明會 6日登場

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於16日投票，桃園市選委會依規定將在6日舉行罷免案公辦電視說明會，由於是首場直轄市議員罷免案，格外受到外界關注，罷王團體領銜人唐平榮說，他將準時出席說明會，也盼王浩宇現身「直球對決」，至於王浩宇是否出席？王浩宇說還沒決定，對參與公辦電視說明會與否，也表示「沒有回應」。

桃園市選委會指出，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案公辦電視罷免說明會，將於1月6日早上10點在桃園市選委會1樓舉行，並同步於桃園市3家有線電視公用第3頻道轉播，9日與10日早上10點會重播，另也會透過YouTube網路同步線上直播。

公辦電視罷免說明會將分2階段進行，表定每階段各由罷免案領銜人、被提案罷免人說明12分鐘，選委會指出，主持人會在說明前唱名，若3次唱名未到就屬棄權，目前都已通知雙方出席，但是否參與說明會，仍由雙方自行決定。

唐平榮說，王浩宇爭議言行不斷，傳遞許多錯誤價值，都讓選民看不下去，尤其近來王浩宇議員頻頻在臉書上發表有關萊豬、萊牛等相關言論，引起社會動盪，他也希望王浩宇能出席說明會，畢竟主角是他，希望王浩宇不要躲避說明會，來場直球對決。